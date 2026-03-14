Калафьори отразил удар Макнила по воротам «Арсенала» с близкой дистанции, вскинув ногу после падения

Калафьори спас «Арсенал» от гола, лежа на газоне.

Защитник «Арсенала » Риккардо Калафьори эффектно спас ворота своей команды в матче с «Эвертоном ».

Команды проводят игру в рамках 30-го тура АПЛ (0:0, перерыв). На 17-й минуте вратарь лондонцев Давид Райя смахнул мяч в сторону полузащитника соперника Дуайта Макнила после подачи с фланга. Калафьори упал на землю, но смог отразить мяч после удара Макнила с близкой дистанции, вскинув ногу.

