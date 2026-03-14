Калафьори отразил удар Макнила по воротам «Арсенала» с близкой дистанции, вскинув ногу после падения
Калафьори спас «Арсенал» от гола, лежа на газоне.
Защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори эффектно спас ворота своей команды в матче с «Эвертоном».
Команды проводят игру в рамках 30-го тура АПЛ (0:0, перерыв). На 17-й минуте вратарь лондонцев Давид Райя смахнул мяч в сторону полузащитника соперника Дуайта Макнила после подачи с фланга. Калафьори упал на землю, но смог отразить мяч после удара Макнила с близкой дистанции, вскинув ногу.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Изображения: кадры из трансляции Setanta Sports
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
8 комментариев
Как из этого скрина можно что-то разглядеть и понять ?
Очень умно отбил. Кто смотрел матч, увидит, что Калафьори угадал следующее действие игрока Эвертона.
Это было весело!
Get over here!(с)
В итальянском стиле , Флоренци что то такое вроде исполнял а то и круче
ну вроде там райя все же тащил бы
Ричи огонь!
