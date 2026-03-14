  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Абкар из «Хетафе», схвативший Серлота за гениталии и получивший красную: «Я не хотел трогать Александра там, я даже не смотрел на него. Хотел коснуться его живота»
22

Защитник «Хетафе» Абдель Абкар прокомментировал свое удаление в матче против «Атлетико» в 28-м туре Ла Лиги (0:1).

На 55-й минуте встречи марокканец схватил нападающего соперника Александра Серлота за гениталии. Главный арбитр встречи Мигель Анхелт Ортис показал ему красную карточку, посмотрев повтор.

«Я даю это интервью из-за красной карточки. Я не хотел касаться игрока в этом месте. Мы сталкивались во время матча, но я ни разу не думал о том, чтобы потрогать его там. Клянусь, я и не думал о том, чтобы потрогать его там.

Я хотел вступить в контакт, как это бывает в футболе. Судья видел это, но я не хотел трогать его там. Если вы посмотрите видео, то увидите, что я даже не смотрел на него. Я хотел дотронуться до его живота. Я не хотел хватать его в этом месте», – сказал Абкар.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoАбдель Абкар
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoАлександр Серлот
logoХетафе
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
У меня учитель труда в школе так же говорил. Ему не поверили.
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Соболезнуем вам
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Он тоже красную получил?
Кот кота, ниже живота
Водку любишь - это тpудная вода
Вот и вся любовь..
Какие нелепые отмазки...
Назвался груздём — полезай в кузов...
Ответ Сергей Круг
Точно. Явное домогательство. 🤣
"Я не хотел,он сам мне его подставил" ещё бы сказал
А Винни Джонс круто сжал Гаскойну отлично )))))))
Мы слишком мало знакомы, я хотел пойти с ним на контакт, хотел коснуться его живота, но рука предательски соскочила чуть ниже, схватила, зажала, словно в тески, и не хотела отпускать...
Футбол это весело и круто - говорили они
Читайте новости футбола в любимой соцсети
