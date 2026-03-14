Абкар из «Хетафе», схвативший Серлота за гениталии и получивший красную: «Я не хотел трогать Александра там, я даже не смотрел на него. Хотел коснуться его живота»

Игрок «Хетафе» Абкар: я не хотел трогать Серлота за гениталии.

Защитник «Хетафе » Абдель Абкар прокомментировал свое удаление в матче против «Атлетико » в 28-м туре Ла Лиги (0:1).

На 55-й минуте встречи марокканец схватил нападающего соперника Александра Серлота за гениталии. Главный арбитр встречи Мигель Анхелт Ортис показал ему красную карточку, посмотрев повтор.

«Я даю это интервью из-за красной карточки. Я не хотел касаться игрока в этом месте. Мы сталкивались во время матча, но я ни разу не думал о том, чтобы потрогать его там. Клянусь, я и не думал о том, чтобы потрогать его там.

Я хотел вступить в контакт, как это бывает в футболе. Судья видел это, но я не хотел трогать его там. Если вы посмотрите видео, то увидите, что я даже не смотрел на него. Я хотел дотронуться до его живота. Я не хотел хватать его в этом месте», – сказал Абкар.