  • Абкар схватил Серлота за гениталии и получил красную на 55-й минуте игры «Хетафе» с «Атлетико»
Игрок «Хетафе» схватил Серлота за гениталии и был удален.

Защитник «Хетафе» Абдель Абкар удален в результате стычки с Александром Серлотом из «Атлетико» на 55-й минуте матча Ла Лиги (0:1). 

Марокканец схватил Серлота за гениталии, а тот схватил соперника за руку и швырнул на землю. Норвежец получил от судьи Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса желтую, Абкар – красную.

«Арбитр был предупрежден системой ВАР и пошел пересмотреть эпизод. На мой взгляд, решение принято правильно. Игрок «Хетафе» ущипнул норвежца за пах, а тот ответил, схватив его за руку», – заявил экс-судья Альфонсо Перес Бурруль. 

Изображение: кадр из трансляции Movistar+

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Куда мир катится. Раньше просто засовывали пальцы в анус.
Ответ 13ыйРычагЛапорты
И нюхали их...
Ответ Фут.Боль
Был нюхач гениталий, других не помню)))
взялся за гуж не говори что не дюж...
Ответ Сергей Круг
Да какой там гуж!? Непонятно за что ущипнул))
Акцентированный захват пениса Это красная!
Ответ Гамарджоба Генацвале
С продавливанием )
Ответ Гамарджоба Генацвале
Да неееее.... Там максимум - желтая. Захват был, но он без продавливания. Да и крови нет))))
До легендарного фото с Винни Джонсом и Госкойном им далеко
Ждём новые "правило Виниссиуса", " Правило Серлота"
Ответ Potitim
Расизм имени Винисиуса
Захват пениса имени Серлота

Правильно! Что, одному только Кукурелье можно в истории остаться как понятие «рука Кукурельи»!?)
игрокам Хетафе аккуратнее нужно в душе быть и мыло лучше не ронять.
Винни Джонс одобряет
Проверил, насколько толстая норвежская сельдь...
Ответ Twilight_Shadow
Килька)
Алегория как арабы и иже с ними схватили подобным образом всю Норвегию)) вот только их увы уже не удалишь.
Винни Джонс говорит маладца, Пол Гаскойн шлёт лучи соболезнования.
Материалы по теме
Абкар из «Хетафе», схвативший Серлота за гениталии и получивший красную: «Я не хотел трогать Александра там, я даже не смотрел на него. Хотел коснуться его живота»
вчера, 18:20
