Абкар схватил Серлота за гениталии и получил красную на 55-й минуте игры «Хетафе» с «Атлетико»

Игрок «Хетафе» схватил Серлота за гениталии и был удален.

Защитник «Хетафе» Абдель Абкар удален в результате стычки с Александром Серлотом из «Атлетико » на 55-й минуте матча Ла Лиги (0:1).

Марокканец схватил Серлота за гениталии, а тот схватил соперника за руку и швырнул на землю. Норвежец получил от судьи Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса желтую, Абкар – красную.

«Арбитр был предупрежден системой ВАР и пошел пересмотреть эпизод. На мой взгляд, решение принято правильно. Игрок «Хетафе » ущипнул норвежца за пах, а тот ответил, схватив его за руку», – заявил экс-судья Альфонсо Перес Бурруль.

Изображение: кадр из трансляции Movistar+