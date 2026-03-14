Абкар схватил Серлота за гениталии и получил красную на 55-й минуте игры «Хетафе» с «Атлетико»
Игрок «Хетафе» схватил Серлота за гениталии и был удален.
Защитник «Хетафе» Абдель Абкар удален в результате стычки с Александром Серлотом из «Атлетико» на 55-й минуте матча Ла Лиги (0:1).
Марокканец схватил Серлота за гениталии, а тот схватил соперника за руку и швырнул на землю. Норвежец получил от судьи Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса желтую, Абкар – красную.
«Арбитр был предупрежден системой ВАР и пошел пересмотреть эпизод. На мой взгляд, решение принято правильно. Игрок «Хетафе» ущипнул норвежца за пах, а тот ответил, схватив его за руку», – заявил экс-судья Альфонсо Перес Бурруль.
Изображение: кадр из трансляции Movistar+
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
54 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Захват пениса имени Серлота
Правильно! Что, одному только Кукурелье можно в истории остаться как понятие «рука Кукурельи»!?)