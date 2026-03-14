Гусев об 1:0 с «Ростовом»: «Ребята молодцы, сделали то, что должны были. Они бьются в первую очередь за «Динамо», за свою репутацию»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев подвел итоги игры с «Ростовом» в 21-м туре Мир РПЛ (1:0).

– Побед легких не бывает, в Ростове непросто играть. Ребята молодцы, сделали то, что должны были. Единственное – после удаления чуть академично начинаем играть. А надо действовать агрессивнее и мобильнее, быстрее двигать мяч.

– Гол Тюкавина – это наигранная комбинация?

– Наша тактика сработала.

– Есть информация по травме Нгамале?

– Пока сложно сказать. Надеемся, что все будет хорошо.

– Что скажете про Расулова?

– Я уже говорил, что у нас три равноценных вратаря. Он сыграл уверенно, помог команде.

– Чувствуете самоотдачу игроков?

– Они бьются в первую очередь за футбольный клуб «Динамо». За свою репутацию.

– Это самая сложная игра весной?

– Каждая игра вызывает свои сложности. «Ростов» играет в определенном стиле, сложно играть против него в гостях, победы просто так не даются. «Ростов» играет очень длинно, здесь нужно держать спину, выигрывать подборы. Мы лишили соперника этих элементов. Ребята довели дело до победы.

– Перед голом был похожий момент. Вы это наигрывали?

– Мы понимали, что «Ростов» будет играть 3-5-2. Просили вингеров оставлять ширину для защитников. Это сработало.

– Не кажется ли вам, что в чемпионате много просмотров ВАР? Это не идет на пользу футболу?

– Уже столько споров вокруг этих ситуаций. В плане интенсивности игра сбивается. Говорить об этом не имеет смысла. Это есть, уже не поменять до чемпионата мира. Потом, может быть, внесут корректировки. Бывает, что все долго смотрится. Имеет то, что имеем.

Думаю, что дело не в борьбе. Здесь больше речь об остановках игры, просмотрах. Когда идет борьба, то они не смотрят фолы. Они тормозят что‑то в плане принятия решений: офсайд, гол.

– «Динамо» 25 минут играло в большинстве. Кажется, что не успели разобраться, как его использовать.

– Соглашусь. Чуть неправильно играли, медленно. А нужно было агрессивнее играть, мяч двигать. Это вторую игру так. Когда составы стали равными, мы забили.

– Почему заменили Гладышева?

– Это не из‑за его игры. Он пропустил сборы, мне показалось, что мы в его зоне проседали. «Ростов» делал навал, нам нужны были игроки, которые хорошо играют на втором этаже.

– Что с Глебовым?

– Идет конкуренция. Он много пропустил, но набирает форму. В ближайшее время вы его увидите. Самому тяжело, когда такие игроки не выходят. Есть 18-20 футболистов, которые должны быть всегда готовы, – сказал Гусев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Динамовские игроки, постепенно обретают уверенность в игре, после ухода Карпина. Динамо в числе лучших четырёх команд, по забитым голам. Удачи и без травм.
Динамо - молодцы !!! Выиграли тяжелый матч !!!
Главное взяли 3 очка ,- так тоже надо уметь
Какую установку перед игрой получали, так и пытались играть. Значит стиль игры Карпина не подходил Динамо.
Этот матч определенно был самым сложным, было нелегко доиграть его без травм, не всем это удалось
Глебов сел плотно. А что с Чавесом и Майсторовичем?
Чавес совсем скоро должен быть, по Майсторовичу информации не было, насколько мне известно
Про Гладышева слукавил, Ярик какую игру оторван от команды.
Ярик сам по себе по стилю такой индивидуалист больше, такие то же нужны, но не сегодня с Ростовом, и не такие как Макаров индивидуалисты
Артур го инсайд го инсайд!
Не обошлось без везения. Второй тайм проиграли, у игроков Ростова были возможности даже выйти вперёд, подвела реализация. Расулов сделал сейвы, чем помог команде не проиграть.
