Петржела о Соболеве: «Неважно, какой он мальчик, главное – хороший нападающий»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о победе сине-бело-голубых над «Спартаком» в 21-м туре Мир РПЛ (2:0).

Счет в этой игре был открыт на 45-й минуте: Александр Соболев реализовал пенальти. 

«Победа «Зенита» в матче со «Спартаком» – всегда важное событие, особенно в такой турнирной ситуации. Сейчас «Зенит» заработал важнейшие очки, а каждая осечка может стоить команде чемпионства. Но Семак знает, как справляться с таким давлением и как привести команду к чемпионству.

Что касается Соболева, то я не видел его слов о том, что он теперь будет плохим мальчиком. Неважно, какой он мальчик, главное, что он хороший нападающий. Это нормально, что он праздновал гол в ворота Спартака», он уже давно игрок «Зенита», – сказал Петржела.

Соболев о видео «Спартака» перед матчем с «Зенитом»: «Меня это не задело, только разозлило. Молодцы, пусть в следующий раз так же сделают, только еще пожестче»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
А вот Роману Виктюку было бы важно какой он мальчик...
Петрежела просто тролль))) Соболев хороший нападающий!!! Умора)))
Оставьте его основным в "Зените" хотя бы года на три. Вся лига будет рада.
Он уже перерос
Надо куда-то его подальше
В Лечче пусть характер показывает
