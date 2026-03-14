Петржела о Соболеве: «Неважно, какой он мальчик, главное – хороший нападающий»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о победе сине-бело-голубых над «Спартаком» в 21-м туре Мир РПЛ (2:0).

Счет в этой игре был открыт на 45-й минуте: Александр Соболев реализовал пенальти.

«Победа «Зенита» в матче со «Спартаком » – всегда важное событие, особенно в такой турнирной ситуации. Сейчас «Зенит» заработал важнейшие очки, а каждая осечка может стоить команде чемпионства. Но Семак знает, как справляться с таким давлением и как привести команду к чемпионству.

Что касается Соболева, то я не видел его слов о том, что он теперь будет плохим мальчиком . Неважно, какой он мальчик, главное, что он хороший нападающий. Это нормально, что он праздновал гол в ворота Спартака», он уже давно игрок «Зенита», – сказал Петржела.

