Алексей Мишин про 57 тысяч зрителей на матче «Зенита» со «Спартаком» на «Газпром Арене»: «Впечатление, что празднует вся страна»

Алексей Мишин об игре «Зенит» – «Спартак»: впечатление, что празднует вся страна.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин поделился впечатлениями от атмосферы на матче Мир РПЛ «Зенит » – «Спартак » на «Газпром Арене » (2:0).

Мишин вместе с чемпионом России по фигурному катанию Петром Гуменником нанесли символический удар перед началом матча 21-го тура.

– Какое у вас впечатление осталось от посещения матча, на котором собралось более 57 тысяч зрителей?

– Когда я присутствую на соревнованиях по фигурному катанию, серьезное выступление спортсменов празднует зал.

Когда я был сегодня на футболе, на этой великолепной арене, у меня сложилось впечатление, что празднует вся страна, – сказал Мишин.