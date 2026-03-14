Представители «Интера» не стали общаться со СМИ после 1:1 с «Аталантой». Клуб недоволен решениями судей засчитать гол бергамасков и не назначать пенальти после падения Фраттези
«Интер» проигнорировал СМИ после матча с «Аталантой».
Представители «Интера» не стали общаться с журналистами после матча с «Аталантой» в 29-м туре Серии А (1:1) в знак протеста против судейских решений.
В этой игре главный тренер миланской команды Кристиан Киву получил две желтые карточки за несогласие с решением арбитра Джанлуки Манганьелло засчитать гол Николы Крстовича. Перед взятием ворот Камаль Сулемана подтолкнул Дензела Думфриса и завладел мячом, но судьи не увидели нарушения правил.
В «Интере» недовольны еще одним судейским решением: на 87-й минуте Давиде Фраттези упал в штрафной площади соперника после контакта с Джорджо Скальвини, но арбитр не стал назначать 11-метровый.
После матча комментариев СМИ не дали ни Киву, ни кто-либо другой из представителей миланского клуба.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
Материалы по теме
Рекомендуем
