  Представители «Интера» не стали общаться со СМИ после 1:1 с «Аталантой». Клуб недоволен решениями судей засчитать гол бергамасков и не назначать пенальти после падения Фраттези
Представители «Интера» не стали общаться со СМИ после 1:1 с «Аталантой». Клуб недоволен решениями судей засчитать гол бергамасков и не назначать пенальти после падения Фраттези

«Интер» проигнорировал СМИ после матча с «Аталантой».

Представители «Интера» не стали общаться с журналистами после матча с «Аталантой» в 29-м туре Серии А (1:1) в знак протеста против судейских решений.

В этой игре главный тренер миланской команды Кристиан Киву получил две желтые карточки за несогласие с решением арбитра Джанлуки Манганьелло засчитать гол Николы Крстовича. Перед взятием ворот Камаль Сулемана подтолкнул Дензела Думфриса и завладел мячом, но судьи не увидели нарушения правил.

В «Интере» недовольны еще одним судейским решением: на 87-й минуте Давиде Фраттези упал в штрафной площади соперника после контакта с Джорджо Скальвини, но арбитр не стал назначать 11-метровый. 

После матча комментариев СМИ не дали ни Киву, ни кто-либо другой из представителей миланского клуба. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
Бумеранг за игру с Ювентусом,после того матча представители охотно общались,Киву что то отшутился.

Так мы и не смеялись. Понятно что была ошибка. Но после матча с Ювентусом постоянно травить из-за этой ошибки? Бред конечно.
Да я про представителей,а не про болел.
картон не доволен судьями, вот это да
Почувствуй себя Ювентусом. Кстати, после той "победы" интер вроде не побеждал.
Карма?
Она самая.
не Интеру жаловаться на судейство в матчах с Аталантой. регбист Лаутаро не даст соврать
интер не доволен, что остался без левых удалений у соперника и голов с нарушениями правил, с адекватным судейством решительно невозможно побеждать, Гравине уже направлена претензия
Думфрис вместо того, чтобы выбить мяч, решил упасть от легкого касания соперника. Что касается эпизода с Фраттези, то это очевидный пенальти. Странно, что ВАР не вмешался.
Второй тур подряд откровенный судейский беспредел под отношению к "Интеру". Если бы такие 100% пенальти как в дерби и с "Аталантой" не поставили бы в обратную сторону или в пользу "Милана" или "Ювентуса" - истерия и верещание про "Лигу Маротты" стояло бы минимум до следующего тура, а местные "знатоки правил" как ни в чем не бывало обосновали бы данные эпизоды с точностью наоборот. Только донельзя предвзятые не могут не видеть очевидного: Серии А "нужна интрига". А "Интер" в последних 2 играх дал для этого повод.
А последнее время нет ничего лучше, чем наблюдать как болельщики Интера ноют про судейский беспредел)
Они бы лучше недовольны были игрой команды. Такой уг кивубол только недалеким школьникам может нравится. И Беппе нужно быть недовольным на себя. Накупил каких-то днарей. 23 млн потратить на тихохода Бонни - это провал. Он даже 1 млн не стоит.
Гол по делу засчитали, а вот пенальти украли 100% и не важно за кого вы болеете, надо быть всё таки объективными реалистами
Жалкий клубишко
не более жалкий, чем Ювентус.
Материалы по теме
У «Интера» 2 ничьих, 2 поражения и 1 победа в 5 последних матчах. Сегодня – 1:1 с «Аталантой»
вчера, 16:01
«Интер» и «Аталанта» сыграли вничью – 1:1. Крстович ответил на гол Эспозито
вчера, 15:58
Мяч попал в руку Риччи в штрафной «Милана» на 95-й. Судья не дал «Интеру» пенальти
8 марта, 21:50Фото
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Севилью», «Реал Сосьедад» Захаряна сыграет с «Осасуной»
4 минуты назадLive
«Барселона» – «Севилья». Педри, Рафинья, Левандовски играют. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». 1:0 – Каземиро забил. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
Быстров согласен, что «Спартак» становится середняком: «Дзюба – это путь в никуда. Заболотный сидит же на заменах, он чем-то помогает?»
25 минут назад
Александр Мостовой: «Талалаев уже гавкался с людьми, его надо сильно наказать. Зачем выбивать мяч? Вопиющий случай. То, что он сделал, – ужас, так нельзя»
35 минут назад
Месси и все футболисты Аргентины и Испании были готовы сыграть в Финалиссиме (Фабрицио Романо)
37 минут назад
Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Рубина», «Акрон» сыграл 1:1 с «Ахматом», «Пари НН» против «Крыльев»
46 минут назадLive
Тер Стегену не разрешили проголосовать на выборах президента «Барсы» – его не нашли в списках избирателей. Вратарь ждал больше 10 минут, но проблему не решили
сегодня, 13:58Видео
Чемпионат Англии. «МЮ» принимает «Астон Виллу», «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом»
12 минут назадLive
В среднем наш футбольный диктант пишут на «4». Сможете лучше?
сегодня, 14:00Тесты и игры
