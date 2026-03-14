По подозрению в убийстве москвички при ограблении задержан 20-летний защитник «Урала» Секач (Shot)

20-летний футболист Даниил Секач подозревается в убийстве.

20-летний защитник «Урала» Даниил Секач мог быть задержан по подозрению в убийстве, сообщает URA.ru со ссылкой на телеграм-канал Shot.

14 марта 2026 года в одной из квартир на северо-западе Москвы было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. В помещении также находился сейф со следами взлома.

В публикации сообщается, что подозреваемый обманул 16-летнюю девочку, представившись сотрудником полиции и убедив открыть дверь.

Попав в квартиру и вскрыв сейф, мужчина вывел девушку на улицу и велел не пускать мать в дом. Когда мать вернулась, девушка все ей рассказала, после чего они вместе пошли в квартиру. Там мужчина нанес женщине несколько ударов ножом, забрал деньги и сбежал. Возбуждено уголовное дело. 

По информации телеграм-канала Shot, на которую ссылается URA.ru, по подозрению в убийстве задержан 20-летний Секач. Рассматривается версия, что футболист действовал под влиянием телефонных мошенников.

Секач занимался в академии московского «Локомотива», выступал за молодежную команду «Ростова». Его нынешний клуб – «Урал-2».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: URA.ru
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Он убийца, а не "под действием мошенников", вот и все. А это уже все под мошенников начинают списывать
Комментарий удален пользователем
Она тут причём?
Глупо сделали. Надо было вызвать полицию. Или позвать на помощь. Зачем они туда двоем поперлись то.
Не все люди (почти никто) в подобных ситуациях не действуют логично и правильно....
Даниил Секач на зоне станет свинкой...На наркоту чтоли не хватало?
А если выяснится, что мошенники его координировали через мессенджер Max?
МАХ не трогать- это святой мессенджер, в котором не водится ни какая нечесть и все пользователи божьи одуванчики
Это мы осуждаем.
Его клуб теперь ИВС потом ИК или еще хуже так как статья тяжелая до 20 лет там
Есть ещё одна аббревиатура, куда предлагают отправиться взамен ИК
Возможно в войсках тоже есть футбольные коллективы, че вы сразу в тюрьму то его отправляете
«Вывел на улицу…и велел не пускать мать домой»….Что это вообще за дичь?
Это он сам такой глупый сценарий придумал? Или «мошенники» подсказали??
Если человек перекрытый придурок. Тут и телефоные мошенники не нужны
Урал какая-то горница зеков под паханом Гришей. Не первый убийца в их составе...
