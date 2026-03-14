По подозрению в убийстве москвички при ограблении задержан 20-летний защитник «Урала» Секач (Shot)

20-летний футболист Даниил Секач подозревается в убийстве.

20-летний защитник «Урала» Даниил Секач мог быть задержан по подозрению в убийстве, сообщает URA.ru со ссылкой на телеграм-канал Shot.

14 марта 2026 года в одной из квартир на северо-западе Москвы было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. В помещении также находился сейф со следами взлома.

В публикации сообщается, что подозреваемый обманул 16-летнюю девочку, представившись сотрудником полиции и убедив открыть дверь.

Попав в квартиру и вскрыв сейф, мужчина вывел девушку на улицу и велел не пускать мать в дом. Когда мать вернулась, девушка все ей рассказала, после чего они вместе пошли в квартиру. Там мужчина нанес женщине несколько ударов ножом, забрал деньги и сбежал. Возбуждено уголовное дело.

По информации телеграм-канала Shot, на которую ссылается URA.ru, по подозрению в убийстве задержан 20-летний Секач. Рассматривается версия, что футболист действовал под влиянием телефонных мошенников.

Секач занимался в академии московского «Локомотива», выступал за молодежную команду «Ростова». Его нынешний клуб – «Урал-2».