Дмитрий Губерниев: «Конечно, ФИФА перенесет ЧМ из США, как говорит иранский министр. Примерно в район Луны»

Дмитрий Губерниев: конечно, ФИФА перенесет ЧМ из США примерно в район Луны.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на призыв министра спорта Ирана Ахмада Доньямали лишить США права на проведение матчей ЧМ-2026.

«Безусловно, сейчас все это сделают сразу. По первому требованию! Тут мне очень понравилась еще информация, что WADA может сделать так, что Трамп не попадет на стадион чемпионата, который проходит в США…

Вот повторюсь, мы были тут в Златоусте, там есть стадион «Буревестник» – там можно все уже и провести как раз! Безусловно, ФИФА все сейчас сделает. Как сейчас все сразу американских спортсменов отстраняют массово. Мы же видим массовое отстранение американских спортсменов? Не так ли? Агрессия же очевидна от США.

Так что, конечно, ФИФА сделает так, как говорит иранский министр, перенесет чемпионат мира из Соединенных Штатов. Думаю, примерно в район Луны перенесет», – сказал Губерниев.