Дмитрий Губерниев: «Конечно, ФИФА перенесет ЧМ из США, как говорит иранский министр. Примерно в район Луны»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на призыв министра спорта Ирана Ахмада Доньямали лишить США права на проведение матчей ЧМ-2026. 

«Безусловно, сейчас все это сделают сразу. По первому требованию! Тут мне очень понравилась еще информация, что WADA может сделать так, что Трамп не попадет на стадион чемпионата, который проходит в США…

Вот повторюсь, мы были тут в Златоусте, там есть стадион «Буревестник» – там можно все уже и провести как раз! Безусловно, ФИФА все сейчас сделает. Как сейчас все сразу американских спортсменов отстраняют массово. Мы же видим массовое отстранение американских спортсменов? Не так ли? Агрессия же очевидна от США.

Так что, конечно, ФИФА сделает так, как говорит иранский министр, перенесет чемпионат мира из Соединенных Штатов. Думаю, примерно в район Луны перенесет», – сказал Губерниев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
А можно Губерниева куда-нибудь перенести?В созвездие козерога,например.
Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите...
бухает, видимо. суббота.
Как всегда тонко, остро и злободневно☝🏿
Если война не остановится, то чемпионат мира не будет проводится.
Мир гореть будет, в том числе от нехватки всего важного.
Можно перенести на остров Эпштейна:)
Матчи группового этапа пройдут на полях Моря Дождей, Моря Ясности, Моря Спокойствия и Моря Кризисов. Место проведения финала — Океан Бурь.
"Ой дурак" сказал один киногерой.
Материалы по теме
Министр спорта Ирана: «ФИФА должна отнять ЧМ у США. Они нам угрожают. Мы могли бы провести матчи в Мексике, но пока обстоятельства еще не сложились»
вчера, 10:01
Сборная Ирана о словах Трампа: «Никто не может исключить нас из ЧМ. Исключить можно только страну, которая носит титул «принимающей», но не может обеспечить безопасность команд»
12 марта, 21:50
Инфантино обсудил с Трампом подготовку к ЧМ-2026: «Президент США подтвердил, что сборная Ирана сможет сыграть на турнире. Сейчас нам нужен ЧМ, чтобы объединять людей»
11 марта, 06:25
