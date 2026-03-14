«Динамо» выиграло все 4 матча весной. Общий счет – 14:3

«Динамо» выиграло все 4 матча в весенней части сезона.

Сегодня команда Ролана Гусева обыграла «Ростов » со счетом 1:0 в 21-м туре Мир РПЛ .

Ранее в весенней части сезона бело-голубые победили «Крылья Советов» (4:0), «Спартак» (5:2) и ЦСКА (4:1).

«Динамо » занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.