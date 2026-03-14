«Динамо» выиграло все 4 матча весной. Общий счет – 14:3

Сегодня команда Ролана Гусева обыграла «Ростов» со счетом 1:0 в 21-м туре Мир РПЛ.

Ранее в весенней части сезона бело-голубые победили «Крылья Советов» (4:0), «Спартак» (5:2) и ЦСКА (4:1). 

«Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Против такого Динамо в следующем матча Зениту надо минимум 3 пенальти давать, а то не сдюжат
Ответ Ебздрогыч
Сухому приготовиться!
Ответ Ебздрогыч
Будет 3 нарушения в штрафной - будут 3 пенальти
Потому что Гусев футбольный человек
Ответ Momus1
В отличии от Карпина
Ответ Momus1
Комментарий скрыт
Все-таки Валера великий тренер!
Ответ Ебздрогыч
Несомненно! Когда он не в твоей команде!
Ответ Ебздрогыч
Нет, великие тренеры оказались Жирков и Шаронов которые начали поднимать Динамо с колен
А давайте порадуемся за Маринкина. 17-летний пацан выходит и не очкует, а делает свои дела.
Ответ тоттиктоти
Как Окишор с Боковым
Ответ Виктор Бутко
Сказать-то что хотел, хихл?
А какой антоним багажу?

анти-багаж Карпина)
Ответ Alexandr Sokolov
Здесь наиболее походит слово балласт)
Нгамале сломали ростовские и скорее всего надолго. Рубенсу придумали две желтые карточки чтоб с газпромом не играл следующую. Но если не дрогнем и их вынесем, непонятно кого выпускать только
Ответ Вэлс
Рубенс хорош, но замена есть.
Артур играть на будет. На фланге выйдет Бителло. В центре Глебов или Маринкин. Или, чем черт не шутит, Чавес (обещал быть).
Вместо Нгамалё на фланге Гладышев или Маухуб.
Ответ Вэлс
Да есть кому играть против Зенита, а у Муми, что за травма есть инфа уже...? Рубенса конечно будет не хватать, но, он может и не отделаться пропуском только одной игры...А это очень плохо. Глебов выйдет играть, но, это уже несколько не то.
Браво Гусев.Я не верил в такое чудесное преображение. А теперь хочется чтобы оно долго продолжалось. У зенита в любом случае надо отнимать очки
Ответ Игорь Смирнов_1116455790
Тем более, мы все видели, что очки сейчас у Соболева. Не надо искать и все такое
Гусеву желаю взять кубок и выиграть все 9 матчей,добравшись до серебра.
Зенит тоже вынесут. К сожалению. Не верю я в семака абсолютно.
Ответ Nerazzurri-88
Когда зенит обыграет динамо. Скажи что зенит чемпион. Спорим?динамо маловероятно выиграет, я напишу . Динамо чемпион России.
Ответ Мурат Ведзижев_1116663935
Я езжу за Зенитом, я мечтаю о чемпионстве, я думаю, что победа над Динамо даст уверенность, хотя и впереди ещё две Москвы на выезде. Но с семаком каждая игра-мучение. А Москва-это ноль очков сразу.
Валера, все-таки, не только физрук, но и мужик. Сумел признать что не получается. Нынешнее Динамо вполне могло бы за топ-3 бороться. И выигрывают не по пенальти. Хорошо что дали шанс Ролану. Да и весь штаб у него интересный.
Ответ Konstantin K-Pax
Адекватно
Ответ Konstantin K-Pax
карпин бестолковое, распиаренное, быдловатое днище! Какой мужик!? Его выкинули из ДИНАМО за профнепригодность!
