«Динамо» выиграло все 4 матча весной. Общий счет – 14:3
«Динамо» одержало четвертую победу подряд.
Сегодня команда Ролана Гусева обыграла «Ростов» со счетом 1:0 в 21-м туре Мир РПЛ.
Ранее в весенней части сезона бело-голубые победили «Крылья Советов» (4:0), «Спартак» (5:2) и ЦСКА (4:1).
«Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Артур играть на будет. На фланге выйдет Бителло. В центре Глебов или Маринкин. Или, чем черт не шутит, Чавес (обещал быть).
Вместо Нгамалё на фланге Гладышев или Маухуб.