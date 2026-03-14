Федотов об ударе Вендела в живот Зобнину ногой: «Желтой достаточно, нет амплитуды, просто тычок. Будь удар акцентированнее – можно было бы смотреть на красную»
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов разобрал эпизод с фолом Вендела на Романе Зобнине.
Полузащитник «Зенита» попал хавбеку «Спартака» ногой в живот. Сергей Карасев показал бразильцу желтую карточку.
Встреча 21-го тура Мир РПЛ завершилась победой петербуржцев (2:0).
«Желтая карточка Венделу – достаточно для этого эпизода. Нет амплитуды, просто тычок. Хорошо, что эпизод не пропустили. Провокации были, есть и будут, накал матча понятен.
Совсем не заметить было нельзя, хорошо, что Танашев увидел это действие Вендела в сторону Зобнина. Будь удар акцентированнее, сильнее – можно было бы смотреть на красную. Но такого тычка для красной мало», – сказал Федотов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Всегда считал, что степени продавливаний считаются в игровых эпизодах, где оценивается степень безрассудности и возможность травмы, а отмашка- это уже повод для красной за неспортивное поведение, тем более когда она приходится шипами в грудь, но у обслуживающих и комментирующих Зенит судей видимо какие-то свои правила.