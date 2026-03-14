  • Федотов об ударе Вендела в живот Зобнину ногой: «Желтой достаточно, нет амплитуды, просто тычок. Будь удар акцентированнее – можно было бы смотреть на красную»
Федотов об ударе Вендела в живот Зобнину ногой: «Желтой достаточно, нет амплитуды, просто тычок. Будь удар акцентированнее – можно было бы смотреть на красную»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов разобрал эпизод с фолом Вендела на Романе Зобнине.

Полузащитник «Зенита» попал хавбеку «Спартака» ногой в живот. Сергей Карасев показал бразильцу желтую карточку.

Встреча 21-го тура Мир РПЛ завершилась победой петербуржцев (2:0). 

«Желтая карточка Венделу – достаточно для этого эпизода. Нет амплитуды, просто тычок. Хорошо, что эпизод не пропустили. Провокации были, есть и будут, накал матча понятен.

Совсем не заметить было нельзя, хорошо, что Танашев увидел это действие Вендела в сторону Зобнина. Будь удар акцентированнее, сильнее – можно было бы смотреть на красную. Но такого тычка для красной мало», – сказал Федотов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
48 комментариев
Гонду борется за мяч не видя вообще игрока тут красная, а тут просто бьёт ногой в живот подло, ну жёлтая достаточно..
Да тут даже не игровой эпизод. Это просто неспортивное поведение. Чистейшая красная. Как можно ещё больше акцентировать по мнению Захарова? Добивать второй ногой, чтобы наверняка?
Все равно что при огнестрельном налёте судья сказал бы: выстрел был, но пуля прошла на вылет, вот если бы задела жизненно важные органы, то это был бы срок, а так только условка.
И вообще он его не видел и стрелял в воздух. Это какое-то безумие. Постоянно убеждают, что чёрное - это белое и наоборот.
Все верно, если бы оскольчатый перелом ребер на рентгене можно посмотреть, а так влепил это нормально. А чтобы бы было, если его так игрок Спартака погладил????
А что было когда наступили в штрафной зенита на ногу кейта бальде? Не акцентированный наступ
В первом туре после перерыва в матче с Сочи Спартак должен был бить пенальти. Когда Угальде за руку схватили. Пенальти назначили, после ВАР отменили. И все "эксперты" по судейству в одним голос вещали, что контакта в ногах не было, а зацеп был несильный, Угальде рисовал. А здесь, чем отличается? Люди, где ваша совесть и порядочность?))
Ахахахаххахаха))) лицемерие бесконечного уровня
Я не болею за эти команды. Но у судей почему-то каждый раз свои трактовки. Ладно Карасев🤑 не увидел, но где же ВАР. А комментаторы Матча - это дно, так вылизывать одно место. Им самим не противно. А этот псевдоспециалист. Как он мог быть судьёй 😤
Будь удар акцентированнее, можно было бы вызывать полицию
А если сопернику рукой в челюсть дать, но удар не поставлен и даже нокаута нет - тоже желтая?
Всегда считал, что степени продавливаний считаются в игровых эпизодах, где оценивается степень безрассудности и возможность травмы, а отмашка- это уже повод для красной за неспортивное поведение, тем более когда она приходится шипами в грудь, но у обслуживающих и комментирующих Зенит судей видимо какие-то свои правила.
Так у Вендела же итак была жёлтая карточка
Нытьё объявляется открытым)
