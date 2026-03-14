Рубенс о красной в игре с «Ростовом»: «Этот арбитр – просто позор. Он удалил меня за два фола, которых не было»
Полузащитник «Динамо» Рубенс высказался об удалении в игре с «Ростовом» в 21-м туре Мир РПЛ (1:0, второй тайм).
На 39-й минуте встрече бразилец, пытаясь сыграть в мяч, попал по ноге Илье Вахании. Главный судья Ян Бобровский показал Рубенсу желтую карточку, ставшую для него второй в этом матче.
«Позор этому арбитру. Он удалил меня за два фола, которые на самом деле даже не были фолами.
Первый эпизод – столкновение головами, а второй – тот, что на видео. Этот судья – просто позор», – написал Рубенс в сторис инстаграма.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Рубенса Диаса
66 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Оба удаления - на совести арбитра. Не нужно было удалять ни ростовчанина, ни динамовца.
Ростовчанина не удалять было нельзя. Там формулировка в правилах не дает опций. Подкат с оторванной от газона ногой, это красная автоматом, хотя никакой особой грубости сегодня и не было.
Какая формулировка? Там чистейший подкат,судья и ты .....
Хоть один матч может пройти без судейских вопросов в этой позорной лиге?
Полностью согласен с Рубенсом! Бобровский позор российского футбола!
Если честно ,оба удаления это не футбол....
Зачем Мелехин ногу поднял? Любой человек, который играл в футбол, понимает, что он мог прижать ногу. Поднял, чтобы зацепить. Как можно сомневаться в его кк
Такое ощущение, что судейка переживал за очень спорное удаление игрока Ростова, и искал повод побыстрее уравнять составы. Очень слабое судейство
Забил сказать, что питерский судья и воспитанник Зенита по совместительству, убрал основного опрника Динамо аккурат перед игрой с Зенитом)
У северо-западного болота юбилей как никак.
Перенесенный
Просто надо знать с кем в следующем туре Динамо играет, и все встанет на места.
К сожалению так и есть. Хотя арбитр неплохой в принципе. Ни там, ни там не было удаления. Должны были играть в равных составах.
Не позор,а анекдот!
Этот бровастый вообще не умеет судить. Я как ни гляну матч, который он обслуживает - каждый раз душка свистками и нулевое понимание эпизодов борьбы
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем