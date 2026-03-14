Рубенс о красной в игре с «Ростовом»: «Этот арбитр – просто позор. Он удалил меня за два фола, которых не было»

Рубенс об удалении в матче с «Ростовом»: этот судья – просто позор.

Полузащитник «Динамо » Рубенс высказался об удалении в игре с «Ростовом » в 21-м туре Мир РПЛ (1:0, второй тайм).

На 39-й минуте встрече бразилец, пытаясь сыграть в мяч, попал по ноге Илье Вахании. Главный судья Ян Бобровский показал Рубенсу желтую карточку, ставшую для него второй в этом матче.

«Позор этому арбитру. Он удалил меня за два фола, которые на самом деле даже не были фолами.

Первый эпизод – столкновение головами, а второй – тот, что на видео. Этот судья – просто позор», – написал Рубенс в сторис инстаграма.