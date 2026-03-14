Лапочкин о попадании Соболева локтем в лицо Умярову: «Карасев расценил так, что удара не увидел. И не дал вторую карточку. Но повод был»
Бывший судья Сергей Лапочкин оценил контакт нападающего «Зенита» Александра Соболева с Наилем Умяровым в матче против «Спартака» в 21-м туре Мир РПЛ (2:0).
На 65-й минуте форвард петербургской команды боролся за верховой мяч с хавбеком москвичей. Александр столкнулся с соперником, выставив локоть ему в лицо. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не показал ему вторую желтую карточку – первую футболист получил за празднование гола в маске для снорклинга.
– Был ли повод показать Соболеву желтую карточку?
– Момент неприятный. Мы видим, что Соболев выставляет руку. Карасев расценил таким образом, что он просто не увидел удара.
Как говорил Соболев, что он руку поставил, а сзади в него врезался Умяров. Думаю, что только поэтому Карасев не расценил это как карточку и не стал показывать вторую. Но повод был, – сказал Лапочкин.
Соболев о попадании локтем в лицо Умярову: «По мне, это даже не фол. Видел, что надо продолжить игру»
Карась просто побоялся удалять этого дельфина с поля в Питере. Решил, что замять удаление выгоднее.
Семак:"Если бы это было где-то в центре поля, наверное, была бы желтая карточка, я так думаю."
