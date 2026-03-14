Лапочкин о попадании Соболева локтем в лицо Умярову: «Карасев расценил так, что удара не увидел. И не дал вторую карточку. Но повод был»

Лапочкин об попадании Соболева локтем в лицо Умярову: Карасев не увидел удара.

Бывший судья Сергей Лапочкин оценил контакт нападающего «Зенита » Александра Соболева с Наилем Умяровым в матче против «Спартака» в 21-м туре Мир РПЛ (2:0).

На 65-й минуте форвард петербургской команды боролся за верховой мяч с хавбеком москвичей. Александр столкнулся с соперником, выставив локоть ему в лицо. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не показал ему вторую желтую карточку – первую футболист получил за празднование гола в маске для снорклинга.

– Был ли повод показать Соболеву желтую карточку?

– Момент неприятный. Мы видим, что Соболев выставляет руку. Карасев расценил таким образом, что он просто не увидел удара.

Как говорил Соболев, что он руку поставил, а сзади в него врезался Умяров. Думаю, что только поэтому Карасев не расценил это как карточку и не стал показывать вторую. Но повод был, – сказал Лапочкин.

