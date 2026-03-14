  • Лапочкин о попадании Соболева локтем в лицо Умярову: «Карасев расценил так, что удара не увидел. И не дал вторую карточку. Но повод был»
17

Лапочкин о попадании Соболева локтем в лицо Умярову: «Карасев расценил так, что удара не увидел. И не дал вторую карточку. Но повод был»

Лапочкин об попадании Соболева локтем в лицо Умярову: Карасев не увидел удара.

Бывший судья Сергей Лапочкин оценил контакт нападающего «Зенита» Александра Соболева с Наилем Умяровым в матче против «Спартака» в 21-м туре Мир РПЛ (2:0).

На 65-й минуте форвард петербургской команды боролся за верховой мяч с хавбеком москвичей. Александр столкнулся с соперником, выставив локоть ему в лицо. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не показал ему вторую желтую карточку – первую футболист получил за празднование гола в маске для снорклинга. 

– Был ли повод показать Соболеву желтую карточку?

– Момент неприятный. Мы видим, что Соболев выставляет руку. Карасев расценил таким образом, что он просто не увидел удара.

Как говорил Соболев, что он руку поставил, а сзади в него врезался Умяров. Думаю, что только поэтому Карасев не расценил это как карточку и не стал показывать вторую. Но повод был, – сказал Лапочкин. 

Соболев о попадании локтем в лицо Умярову: «По мне, это даже не фол. Видел, что надо продолжить игру»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
То есть в одну сторону удары разглядеть можно, а в другую никак. Сто процентов, что Умяров за такую же игру против Соболя свою жёлтую сразу получил бы.
Карась просто побоялся удалять этого дельфина с поля в Питере. Решил, что замять удаление выгоднее.
Ответ Evgen Vynokurov
То есть в одну сторону удары разглядеть можно, а в другую никак. Сто процентов, что Умяров за такую же игру против Соболя свою жёлтую сразу получил бы. Карась просто побоялся удалять этого дельфина с поля в Питере. Решил, что замять удаление выгоднее.
Комментарий скрыт
Ответ Evgen Vynokurov
То есть в одну сторону удары разглядеть можно, а в другую никак. Сто процентов, что Умяров за такую же игру против Соболя свою жёлтую сразу получил бы. Карась просто побоялся удалять этого дельфина с поля в Питере. Решил, что замять удаление выгоднее.
Конечно,там же их шеф с Чердаком сидел на трибунах. Чердак после игры наверно пошел ему чай наливать
Это другое (с)
Ответ paratruper17
Это другое (с)
У зенита на поле всегда 12!!!
Повод -не причина. За что заплачено, такой повод и найдется
Ответ T-72
Повод -не причина. За что заплачено, такой повод и найдется
Ты про матч с Оренбургом что ли? Это уже все претензии к игрокам Зенита. Судьи KPI в 2 пенальти выполняют исправно.
Вспомнился эпизод в матче с Акроном,где мелкий Педро воткнулся в руку Неделчару.Там дали красную за ЛЯВЗГ.
Семак:"Если бы это было где-то в центре поля, наверное, была бы желтая карточка, я так думаю."
Очень жду комментарий Семака по этому эпизоду с Соболевым и Умяровым)
То есть, решение Карасёв принимал со слов Соболева?
Просто предлагаю челлендж Спартаку. Когда в следующем матче после единоборства пусть игрок Спартака пнет соперника ногой в тело, когда оба лежат на газоне. Посмотрим на судью. Интересно
Что он несет? Лапочкин
Раньше, когда пытались защитить юбиляров, судьи хоть что-то пытались сообразить. А теперь : судья удар не видел🤣🤣🤣 не пойман, не вор, как говорится. Но только если ты - Газпром
