Александр Мостовой: «Спартак» выглядел лучше «Зенита» весь 1-й тайм – кроме глупейшего пенальти, который сделал Солари. Это ужас. В эпизоде с Педро пенальти не было»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча «Зенита» и «Спартака» в 21-м туре Мир РПЛ (2:0).
Оба гола сине-бело-голубые забили с пенальти. Первый одиннадцатиметровый был назначен за то, что Пабло Солари прихватил за футболку Дугласа Сантоса после подачи углового, а второй – за наступ Кристофера Ву на ногу Педро.
– В гостях «Спартак» выглядел лучше «Зенита» весь первый тайм. Это было видно. За исключением глупейшего пенальти, который сделал Солари. Это ужас. Зачем он дергал? Мяч улетает непонятно куда.
В перерыве «Зенит» сделал хорошие замены. Вышел Энрике, Дивеев вышел – молодец. И они полетели. «Зенит» забил второй, хотя, по мне, это не пенальти был. Потому что Педро сделал передачу и попал в ногу по инерции. Если бы он сделал до передачи или в момент, можно было придраться.
Вообще, «Спартак» ничем не уступал.
– Не кажется ли вам, что у клуба неудачная полоса в начале второй половины сезона?
– Мы говорим о «Спартаке», это не просто неудачная полоса, а взлетная. Она длится десятилетиями, – сказал Мостовой.
Как раз перед этой атакой он "не заметил" как Соболев ударил Умярова локтем в лицо.
Пока Умяров лежал--бразит атаковал (а должен был остаться в меньшинстве)
какая по нынешним временам разница второе место в чемпионате или десятое ?
Или есть какие-то инсайды про возможность сыграть в Еврокубках по итогам чемпионата ?
Ладно я ещё понимаю досаду от поражения на Кубок с Динамо .
Хотя и там по регламенту можно ещё раза 3-4 проиграть ))
P.S. Спартак играл более , чем достойно , но с такими действиями в обороне меньше 3-х мячей забивать нельзя !
А Зениту , да ещё в СПБ , задача не очень реалистичная
- Уважаемый игрок, пенальти был и вы про это завтра прочитаете в газете ;)