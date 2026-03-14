Александр Мостовой: «Спартак» выглядел лучше «Зенита» весь 1-й тайм – кроме глупейшего пенальти, который сделал Солари. Это ужас. В эпизоде с Педро пенальти не было»

Александр Мостовой: «Спартак» выглядел лучше «Зенита» весь первый тайм.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча «Зенита» и «Спартака » в 21-м туре Мир РПЛ (2:0).

Оба гола сине-бело-голубые забили с пенальти. Первый одиннадцатиметровый был назначен за то, что Пабло Солари прихватил за футболку Дугласа Сантоса после подачи углового, а второй – за наступ Кристофера Ву на ногу Педро.

– В гостях «Спартак» выглядел лучше «Зенита » весь первый тайм. Это было видно. За исключением глупейшего пенальти, который сделал Солари . Это ужас. Зачем он дергал? Мяч улетает непонятно куда.

В перерыве «Зенит» сделал хорошие замены. Вышел Энрике, Дивеев вышел – молодец. И они полетели. «Зенит» забил второй, хотя, по мне, это не пенальти был. Потому что Педро сделал передачу и попал в ногу по инерции. Если бы он сделал до передачи или в момент, можно было придраться.

Вообще, «Спартак» ничем не уступал.

– Не кажется ли вам, что у клуба неудачная полоса в начале второй половины сезона?

– Мы говорим о «Спартаке», это не просто неудачная полоса, а взлетная. Она длится десятилетиями, – сказал Мостовой.