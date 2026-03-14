  • Александр Мостовой: «Спартак» выглядел лучше «Зенита» весь 1-й тайм – кроме глупейшего пенальти, который сделал Солари. Это ужас. В эпизоде с Педро пенальти не было»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча «Зенита» и «Спартака» в 21-м туре Мир РПЛ (2:0).

Оба гола сине-бело-голубые забили с пенальти. Первый одиннадцатиметровый был назначен за то, что Пабло Солари прихватил за футболку Дугласа Сантоса после подачи углового, а второй – за наступ Кристофера Ву на ногу Педро.

– В гостях «Спартак» выглядел лучше «Зенита» весь первый тайм. Это было видно. За исключением глупейшего пенальти, который сделал Солари. Это ужас. Зачем он дергал? Мяч улетает непонятно куда.

В перерыве «Зенит» сделал хорошие замены. Вышел Энрике, Дивеев вышел – молодец. И они полетели. «Зенит» забил второй, хотя, по мне, это не пенальти был. Потому что Педро сделал передачу и попал в ногу по инерции. Если бы он сделал до передачи или в момент, можно было придраться.

Вообще, «Спартак» ничем не уступал.

– Не кажется ли вам, что у клуба неудачная полоса в начале второй половины сезона?

– Мы говорим о «Спартаке», это не просто неудачная полоса, а взлетная. Она длится десятилетиями, – сказал Мостовой. 

Как же не было,когда Ву просто вдавил ногу Педро в газон,чуть не травмировал Педрито?!
Когда Энрике подобным образом сломал Дмитриева--свисток промолчал...
Если так и всё по правилам, то почему Зенит доиграл матч в полном составе, а не вдевятером? Или локоть в челюсть и шипы под рёбра это тоже по правилам? Вторая жёлтая и прямая красная где!???
Да ну оба пенальти чистые. И помимо пенальти у Зенита во втором тайме было два отличных момента, которые сделал Педро. Сначала Денисов лёг под удар Мантуана, а потом Максименко потащил от Энрике. У Спартака таких моментов и близко не было. Пару дальних ударов, один из которых в перекладину. Так что Спартак был лучше только в чьих-то фантазиях.
Момент с Денисовым создал Карасёв
Как раз перед этой атакой он "не заметил" как Соболев ударил Умярова локтем в лицо.
Пока Умяров лежал--бразит атаковал (а должен был остаться в меньшинстве)
да, если бы забили то вопросы сами собой отвалились
В Мостовом иногда просыпается спартаковец
Я вот честно - никак не пойму :
какая по нынешним временам разница второе место в чемпионате или десятое ?
Или есть какие-то инсайды про возможность сыграть в Еврокубках по итогам чемпионата ?
Ладно я ещё понимаю досаду от поражения на Кубок с Динамо .
Хотя и там по регламенту можно ещё раза 3-4 проиграть ))
P.S. Спартак играл более , чем достойно , но с такими действиями в обороне меньше 3-х мячей забивать нельзя !
А Зениту , да ещё в СПБ , задача не очень реалистичная
Кровному спартаковцу может и простительна измышленная трактовка эпизода со вторым пенальти, но для классного футболиста Мостового это непостижимая бредятина.
Пенальти второй был! Мостовой, ты столько поиграл, а футбольных правил не знаешь, или не понимаешь. ) По этому эпизоду уже все спецы высказались.
Спецы с матч тв проплаченные Зенитом и Газпромом? Прикольно
Да вроде обе пенки по делу, а вот пчм не был удален соболь?
- Товарищ судья, ведь не было пенальти!
- Уважаемый игрок, пенальти был и вы про это завтра прочитаете в газете ;)
ЭСК одобрит, у них выбора нет...)
Футбольный человек говорит, что 2 пенальти не было???Я в шоке🤦‍♂️
два 100%, чего там ныть, не понятно.
