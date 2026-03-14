Семак о 2:0 со «Спартаком»: «1-й тайм «Зенит» плохо играл из‑за психологического давления. «Краснодар» не потерял очки, пенальти, который им поставили, – там вообще момента не было»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче со «Спартаком» (2:0) в 21-м туре Мир РПЛ

В чем залог победы над «Спартаком»?

– Первый тайм играли плохо. Из‑за психологического давления из‑за результата. «Краснодар» не потерял очки в своем матче, хотя мог в концовке. Психология сказывалась на нас.

Второй тайм провели значительно лучше, моменты были. Сыграли лучше и в обороне, и в атаке.

Две замены в перерыве.

– Нужна была скорость. Надо было четче реализовывать свои моменты.

Обидно, как закончился матч в «Краснодаре»?

– Конечно. Тот пенальти, которые поставили «Краснодару». Там вообще момента не было, так как мяча не было рядом. Но тем не менее это пенальти, – сказал Семак. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Серёж, че там по поводу красной Соболеву и Венделу, а?
На усмотрении судьи☝️. Судья не усмотрел, продолжаем игру☝️
А причем тут семак ?
Ахххахааа
Серьёзно?)
Сельдеретч миллеровский обсуждает пенали других команд)
Юбилейный стыд)
100 лет без бед😁
А почему нельзя?
вот у нас железный пенальти, а у Краснодара липовый
11 железных пенальти и железные отмененные голы в ворота Зенита,в том числе в матче с Балтикой!
100 лет, ой, 100 процентов липовый😁
Семак, это для болельщиков нормально, такие эмоции и слова. А тебе надо команду лучше готовить, а не чужие пенальти обсуждать. Не надо такого нытья.
Сельдерей окончательно утрачивает образ приятного и адекватного индивида футбольного сообщества
Он его утратил ещё когда из Уфы в Зенит ПРФ перешёл
Почему после матча своей команды Семак комментирует пенальти в матче Краснодара? Может быть, надо уверенно играть самим, а не рассчитывать на постоянную потерю очков конкурентами?
Тем самым он оправдывает почему Зенит вообще не играл весь первый тайм. Команда была в шоке от пенальти в Сочи. Он прямо это и говорит!)
Другое дело тут - и правильные пенальти ставят, и удаления у своих не свистях!
Сегодня играли плохо с Спартаком, только Педро порадовал своей игрой, не наиграли на победу, если быть объективным.
Я только одного не пойму, зачем он комментирует судейство в матчах не своей команды?
Пусть за своими следит, игры как не было так и нет.
Я это пишу как болельщик Зенита.
Искренне сочувствую Вам как житель Санкт-Петербурга. Болеть за такую команду, с такой игрой и такими возможностями - то ещё "удовольствие"
Молодец, очень адекватно, все бы такие зенитовцы были.
Указать на якобы недочёты в работе судьи в матче Сочи - Краснодар: вот он - анализ игры в Петербурге от Сергея Богдановича. Странновато...
Читайте новость до конца. А то все после заголовка комментить бегут
Бедняги зенитовцы, у всей команды депрессия и эмоциональное выгорание😅, второй раз столетие не перенесут😂
Почему? Там уже историка нашли, который уверяет, что год основания - 1931-ый
Материалы по теме
Радимов о фоле Солари в игре с «Зенитом»: «Подлость по отношению к команде, «Спартак» неплохо выглядел в 1-м тайме. Привез пенальти на ровном месте»
вчера, 16:45
Быстров о праздновании Соболева в матче со «Спартаком»: «Ему повезло, что есть пенальти. А так бы и маска не пригодилась»
вчера, 16:45
Соболев о попадании локтем в лицо Умярову: «По мне, это даже не фол. Видел, что надо продолжить игру»
вчера, 16:28
Рекомендуем
Главные новости
Вспомните россиян, которые играли в Бразилии? Челлендж в 3х3
1 минуту назадТесты и игры
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Комо», «Милан» против «Лацио»
33 минуты назад
Вратарь «Зенита» Адамов о праздновании Соболева в маске для снорклинга: «Так ответил тем, кто против него что-то говорит. Он выходил на «Спартак» с большим настроем»
38 минут назад
Обляков после 4 поражений ЦСКА кряду в РПЛ: «Сделаем все, чтобы исправиться»
сегодня, 06:27
«Зенит» победил «Спартак», скандал из-за Талалаева, выход Медведева в финал, доминирование Норвегии в коньковом масс-старте, второе золото Ворончихиной и другие новости
сегодня, 06:05
Угадывайте победителей в матчах топ-чемпионатов и получайте подарки: альбомы Panini, проекторы и джерси любимых клубов
сегодня, 06:00Тесты и игры
Чемпионат России. «Акрон» сыграет с «Ахматом», «Пари НН» против «Крыльев», «Локомотив» в гостях у «Рубина»
сегодня, 05:31
Защитник «Балтики» Бевеев о стычке Талалаева с Челестини: «На теории разберем, что Андрей Викторович сделал правильно или нет. Подскажем ему где надо»
сегодня, 04:31
ЦСКА проиграл 4 матча подряд в ЧР впервые с 2001 года
сегодня, 03:27
Пеп о 9 очках отставания от «Арсенала»: «Это не конец. Продолжаем бороться. У «Ман Сити» невероятный командный дух»
сегодня, 01:20
Ко всем новостям
Последние новости
Литвинов о том, что «Cпартак» не побеждает «Зенит» в гостях в РПЛ 14 матчей: «Это дополнительная мотивация»
6 минут назад
«Комо» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
23 минуты назад
«Ливерпуль» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
59 минут назад
Вальверде набрал 21-е очко по «гол+пас» в сезоне за «Реал», побив свой рекорд
сегодня, 06:52
«Барселона» – «Севилья». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
сегодня, 06:37
«Рубин» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 06:07
Вилков о пенальти «Краснодара»: «Васильев украл у «Сочи» очко, которого может не хватить в борьбе за выживание. Зачем держал игрока, когда мяч в другой части штрафной?»
сегодня, 05:55
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 05:41
Росеньор о голе от «Ньюкасла»: «Нужно прекратить так ошибаться. «Челси» прессингует иначе, чем большинство команд. Это новый вид прессинга»
сегодня, 05:23
Сергеев о 7-м месте «Динамо»: «Турнирное положение не очень хорошее, надо продолжать победную серию»
сегодня, 04:59
Рекомендуем