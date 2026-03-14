Семак о 2:0 со «Спартаком»: «1-й тайм «Зенит» плохо играл из‑за психологического давления. «Краснодар» не потерял очки, пенальти, который им поставили, – там вообще момента не было»

Семак о 2:0 со «Спартаком»: 1-й тайм плохо играли из‑за давления.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак высказался о матче со «Спартаком» (2:0) в 21-м туре Мир РПЛ .

– В чем залог победы над «Спартаком»?

– Первый тайм играли плохо. Из‑за психологического давления из‑за результата. «Краснодар» не потерял очки в своем матче, хотя мог в концовке. Психология сказывалась на нас.

Второй тайм провели значительно лучше, моменты были. Сыграли лучше и в обороне, и в атаке.

– Две замены в перерыве.

– Нужна была скорость. Надо было четче реализовывать свои моменты.

– Обидно, как закончился матч в «Краснодаре»?

– Конечно. Тот пенальти , которые поставили «Краснодару». Там вообще момента не было, так как мяча не было рядом. Но тем не менее это пенальти, – сказал Семак.