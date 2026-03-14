  • Кахигао о 0:2 от «Зенита»: «Исход игры был решен судьей и его решениями. Интерпретации эпизодов с его стороны были ужасными. Он не видел фолов против «Спартака»
205

Кахигао о 0:2 от «Зенита»: «Исход игры был решен судьей и его решениями. Интерпретации эпизодов с его стороны были ужасными. Он не видел фолов против «Спартака»

Директор «Спартака» Кахигао: исход игры с «Зенитом» был решен судьей.

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао подвел итоги игры с «Зенитом» в 21-м туре Мир РПЛ (0:2).

«В первом тайме мы очень хорошо играли и доминировали. Честно говоря, исход игры был решен судьей и его решениями. Не понимаю интерпретации судьи. В футболе хочется, чтобы судьи одинаково интерпретировали моменты для обеих команд и ошибались также в обе стороны. Но когда мы видим тенденцию, что судьи ошибаются и не видят фолов против нас, нам непонятно.

Мы не просим, чтобы судьи ошибались в нашу пользу, но если это идет на пользу нашим соперникам, то должно идти на пользу нам тоже. На мой взгляд, интерпретации эпизодов со стороны арбитра были ужасными», – сказал Кахигао.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
205 комментариев
Этот уже пропитался теорией заговора!
Цикл запущен!
Ответ andrew.p
Этот уже пропитался теорией заговора! Цикл запущен!
борща поел и ширнулся бромантатом)
Ответ andrew.p
Этот уже пропитался теорией заговора! Цикл запущен!
Ну этот то уже вообще второй раз в Спартаке. Так что тертый калач. Ну или пампушка к борщу.
Судья перед матчем заставил Солари и Ву сфолить на пенальти
Ответ Алексей Филиппов
Судья перед матчем заставил Солари и Ву сфолить на пенальти
Нет, судья во время матча не удалил Вендела за откровенный удар соперника в неигровой ситуации и Соболева за удар локтем в лицо Умярову.
Ответ Алексей Филиппов
Судья перед матчем заставил Солари и Ву сфолить на пенальти
Просто за такие же моменты Спартаку не давали пробить пенальти, объясняя это тем, что "это другое". Про это и говорится в интервью
Про судей опустим. Почему не было ни одного удара в створ?
Ответ Amalfitano
Про судей опустим. Почему не было ни одного удара в створ?
Потому что судья посадил Спартак на свисток
Соотношение фолов 20/7
Когда такое видели в матчах равных команд?
Жду примеры
Ответ Amalfitano
Про судей опустим. Почему не было ни одного удара в створ?
Вот не надо , это другое 😁
"ошибались также в обе стороны"

Что Карседо думает о наступе Денисова и десятке фолов Ву?
Ответ fil_spb
"ошибались также в обе стороны" Что Карседо думает о наступе Денисова и десятке фолов Ву?
А ты что думаешь о наступе Энрике на пятку Дмитриева, после которого он получил травму?
Ответ Василий Малышкин
А ты что думаешь о наступе Энрике на пятку Дмитриева, после которого он получил травму?
Комментарий скрыт
Игроки не могут , судьи помогут) Типичный Зенит
Ответ Vasabi1987
Игроки не могут , судьи помогут) Типичный Зенит
Предлагаешь в створ ворот Зенита пробить судье, раз игроки не могут никак?)
Ответ Vasabi1987
Игроки не могут , судьи помогут) Типичный Зенит
Вы уже вопросы по игре Солари и Ву задали?
Сначала это, а потом уже к судьям
Так. Нытье пресс-службы есть. Нытье ГТ - есть. Ну в Борзыкине я в уверен. Поздравляю, красно-белое бинго сложилось.
Ответ fil_spb
Так. Нытье пресс-службы есть. Нытье ГТ - есть. Ну в Борзыкине я в уверен. Поздравляю, красно-белое бинго сложилось.
Комментарий скрыт
Ответ mim81
Комментарий скрыт
пока в истерике бегаешь только ты и твои братья по секте)
А что мешало игрокам Спартака попасть в створ ворот?
Привыкание к борщу у нового тренера прошло быстро и в полной мере
Ответ Onion
Привыкание к борщу у нового тренера прошло быстро и в полной мере
Это слова спортивного директора
Вы сели в лужу
Предположу, что и футбол примерно также смотрите и тем же органом...
Ответ Protrek55
Это слова спортивного директора Вы сели в лужу Предположу, что и футбол примерно также смотрите и тем же органом...
Да вообще пофиг. Они все в одной секте)
Очередной экспериментатор блин, пусть в следующий раз попробует забивать без нападающих и обороняться без защитников, вдруг прокатит, доя игры 0-10-0 у нас достаточно игроков...
Ответ grеу
Очередной экспериментатор блин, пусть в следующий раз попробует забивать без нападающих и обороняться без защитников, вдруг прокатит, доя игры 0-10-0 у нас достаточно игроков...
Каждый испанский тренер в душе немного Пеп. 🤣🤣
Ответ grеу
Очередной экспериментатор блин, пусть в следующий раз попробует забивать без нападающих и обороняться без защитников, вдруг прокатит, доя игры 0-10-0 у нас достаточно игроков...
схема в первом тайме была лучше.
А,ну да.В этот раз из офсайда забить не дали,какой кошмар,.А то,что Ву уже в начале 2 тайма должен был быть свободен,Фрэнсис ничего сказать не хочет?
Скатилась в нытьё народная команда,увы))
Ответ Отчим Стифлера
А,ну да.В этот раз из офсайда забить не дали,какой кошмар,.А то,что Ву уже в начале 2 тайма должен был быть свободен,Фрэнсис ничего сказать не хочет? Скатилась в нытьё народная команда,увы))
За какой фол Ву должен быть удалён???
Меньше слушайте комментаторов с маттв
Ответ Protrek55
За какой фол Ву должен быть удалён??? Меньше слушайте комментаторов с маттв
У Ву было несколько фолов на ЖК каждый.
Материалы по теме
Соболев о попадании локтем в лицо Умярову: «По мне, это даже не фол. Видел, что надо продолжить игру»
вчера, 16:28
Дмитриев считает, что Луиса Энрике должны были удалить за контакт с ним: «Нога очень болит. В сторону «Спартака» пенальти ставят, а тут даже не фол»
вчера, 16:18
«Уступаем «Зениту» в серии пенальти. Умярову прилетело локтем в лицо, второй желтой Соболеву, конечно, не было». «Спартак» о матче с петербуржцами
вчера, 15:57
Орлов о Соболеве против «Спартака»: «Лучший среди худших до перерыва, глаза горели! Но он многовато думает о себе – карточка за празднование, мог получить и вторую за удар локтем в лицо Умярова»
23 минуты назад
Брайн Идову: «В России нет системного расизма, как в Америке. Там проблема из-за истории рабства и сегрегации. В России этого дела нет»
26 минут назад
Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Рубина», «Акрон» играет с «Ахматом», «Пари НН» против «Крыльев»
40 минут назадLive
Чемпионат Англии. «МЮ» примет «Астон Виллу», «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом»
46 минут назад
Владимир Быстров: «Спартак» обосрался во 2-м тайме матча с «Зенитом». Семак сделал правильные замены, справедливая победа»
53 минуты назад
5 из 7 иранок отказались от полученного убежища в Австралии. На родине им обещали спокойный прием: «Их пыл и любовь к стране обеспечили полный крах планов зарубежных монархистов»
сегодня, 11:40
Мостовой о ЦСКА и Челестини: «В футболе давно все придумано! Выигрываете – вас облизывают и целуют, проигрываете – те же пихают ножик и вилку. Играют все равно футболисты, а не тренер»
сегодня, 11:32
Чемпионат Италии. «Милан» против «Лацио», «Рома» в гостях у «Комо»
сегодня, 11:30Live
Геннадий Орлов: «За «Зенит» было стыдно в 1-м тайме, «Спартак» просто возил! Где план на игру, дисциплина? Что вы делали на поле? Качество игры ужасное. Удивительно, что идет 2-м в РПЛ»
сегодня, 11:29
Ари об одном титуле «Спартака» за 20 лет: «Нужно прививать игрокам, особенно легионерам, любовь к клубу. Чтобы они понимали, где играют, в клубе какой величины»
9 минут назад
«Пари НН» – «Крылья Советов». Бальбоа и Песьяков играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
11 минут назад
Черчесов о Дзюбе: «Поседел немного, но все такой же целеустремленный и спортсменистый. Мы больше переписываемся, нежели созваниваемся»
12 минут назад
«Акрон» – «Ахмат». 0:1 – Мелкадзе забил, гол Дзюбы отменили, Исмаэл удален на 49-й. Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
Первая лига. «Урал» победил «Арсенал», «Челябинск» в гостях у «Волги»
41 минуту назадLive
Соболев о пенальти «Спартаку»: «Шел бить уверенным и спокойным – иначе нельзя»
43 минуты назад
Защитник «Махачкалы» Шумахов порвал «кресты» в игре с «Оренбургом» и выбыл на 6-8 месяцев
47 минут назад
Андрей Чернышов: «Юран готов работать в одном из суперклубов России. За него говорят результаты – он выигрывал Первую лигу, играл в финале Кубка»
сегодня, 10:48
Из-за непристойных сообщений футболисткам уволили тренера женской сборной Люксембурга: «Такое поведение противоречит этическим ценностям и принципам уважения»
сегодня, 10:34
Андрей Чернышов: «Зачем «Спартаку» кого-то привозить, когда есть Черчесов? Спартаковец, строгий, выигрывал чемпионаты Польши и Венгрии»
сегодня, 09:58
