Кахигао о 0:2 от «Зенита»: «Исход игры был решен судьей и его решениями. Интерпретации эпизодов с его стороны были ужасными. Он не видел фолов против «Спартака»
Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао подвел итоги игры с «Зенитом» в 21-м туре Мир РПЛ (0:2).
«В первом тайме мы очень хорошо играли и доминировали. Честно говоря, исход игры был решен судьей и его решениями. Не понимаю интерпретации судьи. В футболе хочется, чтобы судьи одинаково интерпретировали моменты для обеих команд и ошибались также в обе стороны. Но когда мы видим тенденцию, что судьи ошибаются и не видят фолов против нас, нам непонятно.
Мы не просим, чтобы судьи ошибались в нашу пользу, но если это идет на пользу нашим соперникам, то должно идти на пользу нам тоже. На мой взгляд, интерпретации эпизодов со стороны арбитра были ужасными», – сказал Кахигао.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
Цикл запущен!
Соотношение фолов 20/7
Когда такое видели в матчах равных команд?
Жду примеры
Что Карседо думает о наступе Денисова и десятке фолов Ву?
Сначала это, а потом уже к судьям
Вы сели в лужу
Предположу, что и футбол примерно также смотрите и тем же органом...
Скатилась в нытьё народная команда,увы))
Меньше слушайте комментаторов с маттв