Кахигао о 0:2 от «Зенита»: «Исход игры был решен судьей и его решениями. Интерпретации эпизодов с его стороны были ужасными. Он не видел фолов против «Спартака»

Директор «Спартака» Кахигао: исход игры с «Зенитом» был решен судьей.

Спортивный директор «Спартака » Франсис Кахигао подвел итоги игры с «Зенитом » в 21-м туре Мир РПЛ (0:2).

«В первом тайме мы очень хорошо играли и доминировали. Честно говоря, исход игры был решен судьей и его решениями. Не понимаю интерпретации судьи. В футболе хочется, чтобы судьи одинаково интерпретировали моменты для обеих команд и ошибались также в обе стороны. Но когда мы видим тенденцию, что судьи ошибаются и не видят фолов против нас, нам непонятно.

Мы не просим, чтобы судьи ошибались в нашу пользу, но если это идет на пользу нашим соперникам, то должно идти на пользу нам тоже. На мой взгляд, интерпретации эпизодов со стороны арбитра были ужасными», – сказал Кахигао.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым .