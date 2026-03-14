  • Радимов о фоле Солари в игре с «Зенитом»: «Подлость по отношению к команде, «Спартак» неплохо выглядел в 1-м тайме. Привез пенальти на ровном месте»
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов назвал подлостью фол хавбека «Спартака» Пабло Солари в матче против петербургского клуба. Красно-белые проиграли со счетом 0:2. 

Момент произошел на 44-й минуте. После подачи с углового Солари прихватил за футболку Дугласа Сантоса. Главный арбитр Сергей Карасев назначил пенальти в ворота «Спартака», который реализовал Александр Соболев. 

«Это подлость по отношению к команде, потому что «Спартак» довольно неплохо выглядел в первом тайме.

Привезти на ровном месте, причем пенальти очевидный, у меня нет других слов», – сказал Радимов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
