Радимов о фоле Солари в игре с «Зенитом»: «Подлость по отношению к команде, «Спартак» неплохо выглядел в 1-м тайме. Привез пенальти на ровном месте»
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов назвал подлостью фол хавбека «Спартака» Пабло Солари в матче против петербургского клуба. Красно-белые проиграли со счетом 0:2.
Момент произошел на 44-й минуте. После подачи с углового Солари прихватил за футболку Дугласа Сантоса. Главный арбитр Сергей Карасев назначил пенальти в ворота «Спартака», который реализовал Александр Соболев.
«Это подлость по отношению к команде, потому что «Спартак» довольно неплохо выглядел в первом тайме.
Привезти на ровном месте, причем пенальти очевидный, у меня нет других слов», – сказал Радимов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Стартовый состав определил исход... Серость в атаке... Нужен форвард был и Жедсон...
