  • Быстров о праздновании Соболева в матче со «Спартаком»: «Ему повезло, что есть пенальти. А так бы и маска не пригодилась»
Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал празднование Александром Соболевым гола в ворота красно-белых. 

Петербургская команда обыграла московскую со счетом 2:0 в 21-м туре Мир РПЛ. Соболев реализовал пенальти и отпраздновал гол в маске для снорклинга – ранее московский клуб использовал плавательную маску с изображением Александра на коробке в своем предматчевом ролике.

«Ожидал большего от обеих команд. «Спартак» сыграл во втором тайме хуже, чем в первом, а «Зенит» во втором был лучше, чем в первом. Непонятные многочисленные замены. Тренеры перехитрили сами себя.

Соболеву повезло, что есть пенальти и можно забить с точки. А так бы и маска не пригодилась. Он должен за мячи цепляться и помимо пенальти», – сказал Быстров. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
А кому в Зените, без пенальти, вообще удается забивать?
Володька объективно высказался. С игры у Соболева особо ничего не получалось. Я вообще не понял прикол с маской, даже после пояснений...наверное я тупой))
Отсылка на видео Спартака. Там подкололи дельфина, что он амбасадор масок для плавания
Без пенальти пригодилась бы смазка
ну если только вместе с вазилином
Соболев должен поклонится Солари что тот подарил ему пенальти
Надо было еще бассейн подкатить к полю
