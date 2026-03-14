Быстров о праздновании Соболева в матче со «Спартаком»: «Ему повезло, что есть пенальти. А так бы и маска не пригодилась»
Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал празднование Александром Соболевым гола в ворота красно-белых.
Петербургская команда обыграла московскую со счетом 2:0 в 21-м туре Мир РПЛ. Соболев реализовал пенальти и отпраздновал гол в маске для снорклинга – ранее московский клуб использовал плавательную маску с изображением Александра на коробке в своем предматчевом ролике.
«Ожидал большего от обеих команд. «Спартак» сыграл во втором тайме хуже, чем в первом, а «Зенит» во втором был лучше, чем в первом. Непонятные многочисленные замены. Тренеры перехитрили сами себя.
Соболеву повезло, что есть пенальти и можно забить с точки. А так бы и маска не пригодилась. Он должен за мячи цепляться и помимо пенальти», – сказал Быстров.