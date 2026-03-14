Диас получил за симуляцию вторую желтую на 84-й с «Байером». «Бавария» доигрывала вдевятером

Луис Диас удален за симуляцию в игре с «Байером».

Вингер «Баварии» Луис Диас был удален на 84-й минуте матча с «Байером » в Бундеслиге (1:1).

Колумбиец получил вторую желтую карточку за симуляцию в штрафной соперника – Диас приукрасил контакт с вратарем, чтобы заработать пенальти. Первую карточку получил 10 минутами ранее за опасную игру – попал шипами по голове Алеишу Гарсии.

«Бавария » заканчивала матч вдевятером. На 42-й прямую красную от Кристьяна Дингерта получил Николас Джексон.