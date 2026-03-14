Диас получил за симуляцию вторую желтую на 84-й с «Байером». «Бавария» доигрывала вдевятером
Луис Диас удален за симуляцию в игре с «Байером».
Вингер «Баварии» Луис Диас был удален на 84-й минуте матча с «Байером» в Бундеслиге (1:1).
Колумбиец получил вторую желтую карточку за симуляцию в штрафной соперника – Диас приукрасил контакт с вратарем, чтобы заработать пенальти. Первую карточку получил 10 минутами ранее за опасную игру – попал шипами по голове Алеишу Гарсии.
«Бавария» заканчивала матч вдевятером. На 42-й прямую красную от Кристьяна Дингерта получил Николас Джексон.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Это не симуляция точно. Контакт с вратарем был, это скорее пенальти. Байеру поставили пеналь с Арсеналом за меньший контакт😃
Симуляции там не было, но Диаз сам нашел ногу вратаря, он искал этот контакт , пенальти за такое ставить нельзя но и удалять игрока тоже
вот если бы мадуэке тоже дали. но больше всех прощают мбаппе и вини аонечно
Такого судейства даже у нас не помню, судья в край офуел….морду разбить надо
Вратарь поставил подножку не знаю как по мне там пенальти но Диас явно наговорил на эту красную
Ничья как победа
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем