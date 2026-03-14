«Боруссия» сократила отставание от «Баварии» до 9 очков за 8 туров до конца Бундеслиги
В 26-м туре чемпионата Германии дортмундский клуб обыграл «Аугсбург» (2:0), а мюнхенская команда сыграла вничью с «Байером» (1:1).
«Бавария» сохраняет лидерство в турнире за 8 туров до конца сезона – на ее счету 67 очков. «Боруссия» идет второй с 58 баллами, «Хоффенхайм» – третьим с 50.
Четвертое место занимает «Штутгарт», набравший 47 очков. У него есть игра в запасе.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Значит есть надежда сократить до 8! 🎉