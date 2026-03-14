«Боруссия» сократила отставание от «Баварии» до 9 очков за 8 туров до конца Бундеслиги

«Боруссия » сократила отставание от «Баварии» в таблице Бундеслиги.

В 26-м туре чемпионата Германии дортмундский клуб обыграл «Аугсбург» (2:0), а мюнхенская команда сыграла вничью с «Байером» (1:1).

«Бавария » сохраняет лидерство в турнире за 8 туров до конца сезона – на ее счету 67 очков. «Боруссия» идет второй с 58 баллами, «Хоффенхайм » – третьим с 50.

Четвертое место занимает «Штутгарт », набравший 47 очков. У него есть игра в запасе.