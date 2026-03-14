Карседо о 2-м пенальти «Зенита: «У ВАР не было основания вмешиваться. Не очень понимаю, почему это произошло»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о судействе в матче с «Зенитом» (0:2).
Оба гола петербуржцы забили с пенальти. Второй был назначен за то, что Кристофер Ву наступил на бутсу Педро. ВАР позвал Сергея Карасева к монитору – тот изучил повтор и назначил 11-метровый.
«Что касается первого эпизода, то да, там Солари тянул за футболку, это было видно. А во втором моменте, на мой взгляд, арбитру ВАР не нужно было вмешиваться, я не очень понимаю, почему это произошло.
Здесь я работаю еще не так давно, 3-4 недели, но, на мой взгляд, не было основания вмешиваться», – сказал Карседо.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Более 100% пенальти и так сложно представить.