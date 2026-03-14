  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карседо о 2-м пенальти «Зенита: «У ВАР не было основания вмешиваться. Не очень понимаю, почему это произошло»
Карседо о 2-м пенальти «Зенита: «У ВАР не было основания вмешиваться. Не очень понимаю, почему это произошло»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о судействе в матче с «Зенитом» (0:2). 

Оба гола петербуржцы забили с пенальти. Второй был назначен за то, что Кристофер Ву наступил на бутсу Педро. ВАР позвал Сергея Карасева к монитору – тот изучил повтор и назначил 11-метровый

«Что касается первого эпизода, то да, там Солари тянул за футболку, это было видно. А во втором моменте, на мой взгляд, арбитру ВАР не нужно было вмешиваться, я не очень понимаю, почему это произошло.

Здесь я работаю еще не так давно, 3-4 недели, но, на мой взгляд, не было основания вмешиваться», – сказал Карседо. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoКристофер Ву
logoЗенит
logoПедро дос Сантос
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
видеоповторы
logoМатч ТВ
logoСергей Карасев
logoХуан Карлос Карседо
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Что, по мнению Карседо, Ву должен был сделать в этом эпизоде, чтобы пенальти не вызывал вопросов? Достать из красных трусов мачете и отсечь Педро ногу? Видимо так.

Более 100% пенальти и так сложно представить.
Ответ Gerzhog
Пенка сто процентов,а вы продолжайте доставать из красных трусов 😄
Ответ Gerzhog
Ву не должен был сыграть в мяч перед тем как попал в ногу.
Карседо уже привык, что наступы Ву как фолы не фиксируют
"ВАР не должен был вмешиваться, ведь у Ву был бессрочный абонемент на нарушения в этой игре!"
Борща хлебнул?
Ответ Groznyi2024
нет, запах просто на стадионе такой, глаз режет.
Ответ Максим Лемаев
Согласен, из Тушино долетело
Ву должен был довести до открытого перелома нашей маленькой бразильской звездочки, или что?
У ВАР не было основания вмешиваться в игру в Сочи - Краснодар на 92 минуте. Вот там действительно, эпизод сразу же заиграли, даже Кордоба успел пробить по воротам.
Ву сначала сыграл в мяч, потом по инерции попал в ногу. Полгода назад в матче с цска, когда фолил дивеев, нам объяснили, что это не пенальти.
Ответ Филька Шкворень
Ву свою ногу отставил в сторону — туда, где бежал соперник. Он хотел оттеснить тем самым соперника корпусом, но заехал тому в ногу — это было не по инерции от выбивания мяча.
А что тут понимать то? Вар позвали смотреть потому что карасев сам не заметил наступ, с футболкой видели все как он сам и сказал. Так это и работает
Читайте новости футбола в любимой соцсети
