Карседо о 2-м пенальти «Зенита: «У ВАР не было основания вмешиваться. Не очень понимаю, почему это произошло»

Карседо о 2-м пенальти «Зенита»: у ВАР не было основания вмешиваться.

Главный тренер «Спартака » Хуан Карлос Карседо высказался о судействе в матче с «Зенитом » (0:2).

Оба гола петербуржцы забили с пенальти. Второй был назначен за то, что Кристофер Ву наступил на бутсу Педро . ВАР позвал Сергея Карасева к монитору – тот изучил повтор и назначил 11-метровый .

«Что касается первого эпизода, то да, там Солари тянул за футболку, это было видно. А во втором моменте, на мой взгляд, арбитру ВАР не нужно было вмешиваться, я не очень понимаю, почему это произошло.

Здесь я работаю еще не так давно, 3-4 недели, но, на мой взгляд, не было основания вмешиваться», – сказал Карседо.