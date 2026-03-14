Соболев о попадании локтем в лицо Умярову: «По мне, это даже не фол. Видел, что надо продолжить игру»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал эпизод с Наилем Умяровым в матче против «Спартака» в 21-м туре Мир РПЛ (2:0).
На 65-й минуте форвард петербургской команды боролся за верховой мяч с хавбеком москвичей. Александр столкнулся с соперником, выставив локоть ему в лицо. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не показал ему вторую желтую карточку – первую футболист получил за празднование гола в маске для снорклинга.
– Не боялся получить желтую за празднование?
– Понимал, что если вдруг забью на 10‑й минуте, то не буду этого делать. Понимал риски, все равно надо было играть аккуратнее.
– Как выглядел момент с Умяровым?
– Видел, что надо продолжить игру. По мне, это даже не фол, – сказал Соболев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
55 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
