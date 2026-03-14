  Соболев о попадании локтем в лицо Умярову: «По мне, это даже не фол. Видел, что надо продолжить игру»
Соболев о попадании локтем в лицо Умярову: «По мне, это даже не фол. Видел, что надо продолжить игру»

Соболев об эпизоде с Умяровым: по мне, это даже не фол.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал эпизод с Наилем Умяровым в матче против «Спартака» в 21-м туре Мир РПЛ (2:0).

На 65-й минуте форвард петербургской команды боролся за верховой мяч с хавбеком москвичей. Александр столкнулся с соперником, выставив локоть ему в лицо. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не показал ему вторую желтую карточку – первую футболист получил за празднование гола в маске для снорклинга. 

– Не боялся получить желтую за празднование?

– Понимал, что если вдруг забью на 10‑й минуте, то не буду этого делать. Понимал риски, все равно надо было играть аккуратнее.

– Как выглядел момент с Умяровым?

– Видел, что надо продолжить игру. По мне, это даже не фол, – сказал Соболев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Это жёлтая Умярову за удар носом в локоть Соболева!
Ответ ОЛЛС1911
Это жёлтая Умярову за удар носом в локоть Соболева!
Надо было еще Зобнину желтую дать за удар ребрами в шипы Венделу!
Ответ ОЛЛС1911
Это жёлтая Умярову за удар носом в локоть Соболева!
все .верно
Помню, как в свое время задевали Соболева, валялся по 5 минут в штрафной
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Помню, как в свое время задевали Соболева, валялся по 5 минут в штрафной
До чего же мерзкий типаж. Сам ныряет при каждом единоборстве и сразу начинает требовать карточки защам. А тут оказывается вообще фола нет. Клоуняра.
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Помню, как в свое время задевали Соболева, валялся по 5 минут в штрафной
Так он и сегодня валялся весь матч. Сам хватает за футболку, а когда его в ответ начинают держать - тут же нырок.
Два удаления в минусе, два пенальти в плюсе. Вот такая вот бухгалтерия.
Главное Мюллер доволен, в ладоши хлопает
Думаю, кони, глядя на сознательный пинок Венделя, вспоминали про Лусиано и спрашивали: “А что, так можно было?”
Ответ Ржевский
Думаю, кони, глядя на сознательный пинок Венделя, вспоминали про Лусиано и спрашивали: “А что, так можно было?”
А Лусиано в свою очередь вспоминал безнаказанные танцы краснодаской тормены на своей мошонке.. И так далее, по кругу.
Будь на месте Соболева Сперцян или Кордоба, Грозный2024 на всех бы ветках оставил по 20 сообщений о том, как бедный Зенит засуживают в пользу Краснодара)
Ответ Kitoglab
Будь на месте Соболева Сперцян или Кордоба, Грозный2024 на всех бы ветках оставил по 20 сообщений о том, как бедный Зенит засуживают в пользу Краснодара)
ГАЗподам можно чуть больше
Если не карась уже бы пел другие песни с дисквой на 2 матча
Мерзота зашкаливает
главное сам этот 🐬 (рыба) падает от дыхания Ву, а тут локтем заехал Наилю и лицемерит. Ну приедь на Лукойл арену, "теплый прием" тебе обеспечен. уйдешь в себя надеюсь не скоро вернёшься. Хуже дзюбы ведёшь себя, а по факту ничего не добился, ни кто.
Ответ Марат Фархатович
главное сам этот 🐬 (рыба) падает от дыхания Ву, а тут локтем заехал Наилю и лицемерит. Ну приедь на Лукойл арену, "теплый прием" тебе обеспечен. уйдешь в себя надеюсь не скоро вернёшься. Хуже дзюбы ведёшь себя, а по факту ничего не добился, ни кто.
Дружище, к сожалению, больше одного лайка Вам поставить не могу, но очень хотел бы
Ответ Марат Фархатович
главное сам этот 🐬 (рыба) падает от дыхания Ву, а тут локтем заехал Наилю и лицемерит. Ну приедь на Лукойл арену, "теплый прием" тебе обеспечен. уйдешь в себя надеюсь не скоро вернёшься. Хуже дзюбы ведёшь себя, а по факту ничего не добился, ни кто.
🤣🤣🤣
Чего у вас так от него пригорает
Про ничего не добился просто в голос
Он сеты как минимум до конца жизни обеспечил , а что ещё нужно человеку?
Лицемерный дельфин
По мне, Соболев даже не футболист, добавил Умяров.
