Соболев о попадании локтем в лицо Умярову: «По мне, это даже не фол. Видел, что надо продолжить игру»

Соболев об эпизоде с Умяровым: по мне, это даже не фол.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал эпизод с Наилем Умяровым в матче против «Спартака» в 21-м туре Мир РПЛ (2:0).

На 65-й минуте форвард петербургской команды боролся за верховой мяч с хавбеком москвичей. Александр столкнулся с соперником, выставив локоть ему в лицо. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не показал ему вторую желтую карточку – первую футболист получил за празднование гола в маске для снорклинга.

– Не боялся получить желтую за празднование?

– Понимал, что если вдруг забью на 10‑й минуте, то не буду этого делать. Понимал риски, все равно надо было играть аккуратнее.

– Как выглядел момент с Умяровым?

– Видел, что надо продолжить игру. По мне, это даже не фол, – сказал Соболев.