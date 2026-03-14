  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рубенс из «Динамо» получил вторую желтую за удар по ноге Вахании на 39-й минуте с «Ростовом». Команды остались вдесятером
Фото
4

Рубенс из «Динамо» получил красную в 1-м тайме с «Ростовом».

Хавбек «Динамо» Рубенс Диас получил красную карточку на 39-й минуте матча с «Ростовом» (1:0, перерыв) в Мир РПЛ. 

Бразилец, пытаясь сыграть в мяч, попал по ноге Илье Вахании. Главный судья Ян Бобровский показал Рубенсу желтую карточку, ставшую для него второй в этом матче. 

Ранее на 18-й минуте арбитр удалил Виктора Мелехина у «Ростова». 

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoЯн Бобровский
logoпремьер-лига Россия
logoРубенс Диас
logoИлья Вахания
logoДинамо Москва
logoРостов
logoсудьи
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Две абсурдные красные. В одном моменте это максимум жёлтая. С Рубенсом за что вообще жёлтые? В первом моменте ну столкнулись головами в воздухе, обычное дело тут нет жёлтой. Второй момент где стык? Небольшое касание носком и не более, если вообще он попал по нему. Это какой-то цирк
Судейки похоже не предвзятые, а просто рукожопые …
Чем отличаются удары в голову Осипенко и Рубенса? В первом случае нет карты, во втором есть. Ой, мама, мама, мама-а…
Рубенс шел на красную
Но ростов играет очень грязно
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Противостояние «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» + фрибет 7777 рублей = идеальный футбольный вечер! Делайте ставку на исход матча
6 минут назадПромо
Бубнов о конфликте Талалаева с ЦСКА: «Быдло-тренер орал матом по-итальянски на Челестини и спровоцировал массовую драку. Неадекват, его надо лечить и не подпускать к команде»
8 минут назад
200 фанатов «Бастии» прорвались в подтрибунные помещения после поражения команды в Лиге 2. Они оскорбляли игроков и кидали файеры в их машины
21 минуту назад
«Спартак» обратится в ЭСК по итогам матча с «Зенитом»
23 минуты назад
Талалаева могут дисквалифицировать на три месяца за поведение в матче с ЦСКА
38 минут назад
Гендиректор «Балтики» о стычке Талалаева с Челестини в игре с ЦСКА: «Градус матча был запредельным, эмоции выхлестнулись»
42 минуты назад
«Спартак» выложил нарезку с падениями Соболева: «Плохому мальчику маска не помешала бы и в течение матча»
сегодня, 08:58
Александр Мостовой: «У Талалаева звездная болезнь. Связана с тем, что он ничего и никогда не добивался, а тут «Балтика» идет хорошо, вот звездулька и возникла»
сегодня, 08:48
Бабаев о поведении Талалаева: «Имеет смысл обратиться к психотерапевту. Нужно уметь не только достойно проигрывать, но и выигрывать»
сегодня, 08:18
Пеп о травме паха Холанда: «Надеюсь, его жена сегодня будет довольна»
сегодня, 08:39
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Чернышов: «Зачем «Спартаку» кого-то привозить, когда есть Черчесов? Спартаковец, строгий, выигрывал чемпионаты Польши и Венгрии»
8 минут назад
Гильермо Абаскаль: «Я знал, что Соболев прозвали «дельфином», но для меня он парень с характером»
48 минут назад
Вахания извинился перед Нгамале за нанесенную травму в матче «Ростова» с «Динамо». Камерунец неудачно приземлился после верховой борьбы
54 минуты назад
«Барселона» – «Севилья». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
сегодня, 08:40
«Лацио» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 08:35
Первая лига. «Урал» принимает «Арсенал», «Челябинск» в гостях у «Волги»
сегодня, 08:30Live
Чемпионат Германии. «Лейпциг» в гостях у «Штутгарта», «Вердер» против «Майнца»
сегодня, 08:20
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет с «Гавром», «Ренн» примет «Лилль»
сегодня, 08:10
Литвинов о том, что «Cпартак» не побеждает «Зенит» в гостях в РПЛ 14 матчей: «Это дополнительная мотивация»
сегодня, 07:55
«Комо» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 07:38
Рекомендуем