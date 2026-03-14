Рубенс из «Динамо» получил вторую желтую за удар по ноге Вахании на 39-й минуте с «Ростовом». Команды остались вдесятером

Рубенс из «Динамо» получил красную в 1-м тайме с «Ростовом».

Хавбек «Динамо» Рубенс Диас получил красную карточку на 39-й минуте матча с «Ростовом» (1:0, перерыв) в Мир РПЛ.

Бразилец, пытаясь сыграть в мяч, попал по ноге Илье Вахании. Главный судья Ян Бобровский показал Рубенсу желтую карточку, ставшую для него второй в этом матче.

Ранее на 18-й минуте арбитр удалил Виктора Мелехина у «Ростова».

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»