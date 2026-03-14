Дмитриев считает, что Луиса Энрике должны были удалить за контакт с ним: «Нога очень болит. В сторону «Спартака» пенальти ставят, а тут даже не фол»

Полузащитник «Спартака » Игорь Дмитриев считает, что игрока «Зенита » Луиса Энрике должны были удалить за фол против него.

Красно-белые уступили сине-бело-голубым со счетом 0:2 в 21-м туре Мир РПЛ .

«Нога очень болит, для меня это красная карточка. В нашу сторону пенальти ставят, а тут даже не фол.

В первом тайме мы доминировали, создавали подходы. Благодарен команде за самоотдачу, за игру. К сожалению, не получилось забить свои моменты», – сказал Дмитриев.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым .