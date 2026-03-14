Дмитриев считает, что Луиса Энрике должны были удалить за контакт с ним: «Нога очень болит. В сторону «Спартака» пенальти ставят, а тут даже не фол»
Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев считает, что игрока «Зенита» Луиса Энрике должны были удалить за фол против него.
Красно-белые уступили сине-бело-голубым со счетом 0:2 в 21-м туре Мир РПЛ.
«Нога очень болит, для меня это красная карточка. В нашу сторону пенальти ставят, а тут даже не фол.
В первом тайме мы доминировали, создавали подходы. Благодарен команде за самоотдачу, за игру. К сожалению, не получилось забить свои моменты», – сказал Дмитриев.
Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Очень жаль,что представители и болелы Спартака даже здесь на Спортсе хотят всё свести к судейству при достойной игре КБ.
Слёзы проигравших,не более того,будем объективны.
Реальность: Благодарен команде за самоотдачу, за игру. К сожалению, не получилось забить свои моменты
лучше такие вещи не говорить перед матчем