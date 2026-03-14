  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
39

Дмитриев считает, что Луиса Энрике должны были удалить за контакт с ним: «Нога очень болит. В сторону «Спартака» пенальти ставят, а тут даже не фол»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев считает, что игрока «Зенита» Луиса Энрике должны были удалить за фол против него.

Красно-белые уступили сине-бело-голубым со счетом 0:2 в 21-м туре Мир РПЛ.

«Нога очень болит, для меня это красная карточка. В нашу сторону пенальти ставят, а тут даже не фол.

В первом тайме мы доминировали, создавали подходы. Благодарен команде за самоотдачу, за игру. К сожалению, не получилось забить свои моменты», – сказал Дмитриев. 

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoЛуис Энрике Андре
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Дмитриев
logoЗенит
logoсудьи
logoСергей Карасев
logoМатч ТВ
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Дмитриев не плохо прибавил. Плюс видно, что физически хорош. Только развития пожелать и здоровья.
Ответ Красная стрела
А я видел как он устал бегать в первом тайме, как он пешком в зищиту бежал, как он во втором в начале сломал энрике на своим фланге. Но зениту помог судья, Зобнина бьют ногами по животу и только жёлтая, это типа так можно. Судья продался премию получил
Кстати, да, странно, что даже не фол. Но, справедливости ради, Ву сегодня тоже косячил и мог бы желтую еще одну схватить. Но понравился момент, когда он мантуана в корпус корпусом бахнул. карась был рядом и увидел, что это не фол. За этот момент браво. А мантуан потом корчился лежал, как будто ребра переломали. Ну, и Вишенка на торте - Бариосс. Как он корчился, потом тут же встал и побежал. Актерская игра на 5ку. Хотя, Станиславский бы сказал - не верю
Ответ Максим Лемаев
Карась после фола на Мантуане просто дал продолжить опасную атаку Зениту. Мне кажется что он Ву не давал желтую только для того что бы после матча болельщики Зенита тоже могли на что-то жаловаться и складывалось ощущение что он в обе стороны так судил.
Ну да,непременно,конечно.А про Ву,которого уже к 60 минуте не должно было быть на поле,Дмитриев ничего не хочет сказать?
Очень жаль,что представители и болелы Спартака даже здесь на Спортсе хотят всё свести к судейству при достойной игре КБ.
Слёзы проигравших,не более того,будем объективны.
Ответ Отчим Стифлера
судья купленный. дальше нечего сказать.в Евркубках нет Газпрома. и там такие фокусы зенита не проходят
Ответ Отчим Стифлера
А Венделу на какой минуте должен был с поля уйти, подскажите пожалуйста, поборники справедливости с берегов Невы?
Дмитриев хорошо играет, нога болит это понятно, но какие основания для красной карточки то??
Ожидание: Есть уверенность, что мы сможем обыграть «Зенит»
Реальность: Благодарен команде за самоотдачу, за игру. К сожалению, не получилось забить свои моменты
Ответ Эдуардо Силва
ахаха

лучше такие вещи не говорить перед матчем
Чего они так зациклены на слове "доминирование"?! Какой то новый фетиш, типа "самая популярная команда в Восточной Эуропе"?
Как говорится, спартаковец везде заговор найдёт
Бедняжка, ножки болят) - так это футбол, здесь и по ножкам бьют)
Ответ Константин Конашенко
Не, может фол и был...но вот эти крики про удаление. Да, футбол меняется, правила меняются. Но посмотрите матчи чемпионата РФ начала 2000-х. Я тут глянул, там половина фолов было бы сейчас на красную. А потерпевшие почти всегда встают и играют дальше. Борьба всё -таки тоже должны быть. Ситыки...иначе это уже будет какой-то академический вид спорта. Вендел - неспортивное поведение, а вот в моменте с Соболевым вообще ничего не было.
В матче "МС" с "Вестхэмом" защитник Манчестера наступил на ногу лежащему сопернику, а судья даже не свистнул. Вот бы нам английских судей и футболистов. Вообще-то в "Вестхэме", находящемся на 16 месте АПЛ, игроки на порядок более квалифицированные, чем наши паспортисты
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кахигао о 0:2 от «Зенита»: «Исход игры был решен судьей и его решениями. Интерпретации эпизодов с его стороны были ужасными. Он не видел фолов против «Спартака»
вчера, 16:52
Карседо о 2-м пенальти «Зенита: «У ВАР не было основания вмешиваться. Не очень понимаю, почему это произошло»
вчера, 16:23
«Уступаем «Зениту» в серии пенальти. Умярову прилетело локтем в лицо, второй желтой Соболеву, конечно, не было». «Спартак» о матче с петербуржцами
вчера, 15:57
