Джексона удалили за удар шипами в лодыжку Терье в матче против «Байера»
Нападающий «Баварии» Николас Джексон получил красную карточку в первом тайме против «Байера» (1:1, второй тайм) в матче 26-го тура Бундеслиги.
На 41-й минуте Джексон ударил шипами в лодыжку Террье, при этом стопа француза вывернулась под неестественным углом.
Главный арбитр Кристьян Дингерт сначала показал Джексону желтую карточку, однако после консультации с ВАР изменил решение и удалил форварда «Баварии».
Терье был заменен в перерыве.
Изображение: кадр из трансляции Viaplay
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Чистая красная. Как был всадник без головы времен Челси, так и остался
Бедный Терье(( ему не везет
К этому удалению вообще вопросов нет...к судье
Делает всё, чтобы его купила Бавария)
