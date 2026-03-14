Джексона удалили за удар шипами в лодыжку Терье в матче против «Байера»

Джексона удалили за фол на Терье в матче «Бавария» – «Байер».

Нападающий «Баварии» Николас Джексон получил красную карточку в первом тайме против «Байера » (1:1 , второй тайм) в матче 26-го тура Бундеслиги.

На 41-й минуте Джексон ударил шипами в лодыжку Террье, при этом стопа француза вывернулась под неестественным углом.

Главный арбитр Кристьян Дингерт сначала показал Джексону желтую карточку, однако после консультации с ВАР изменил решение и удалил форварда «Баварии».

Терье был заменен в перерыве.

