Соболев считает, что заслужил место в старте «Зенита»: «100%. Какие могут быть вопросы, если я забил три гола в четырех играх»
Соболев считает, что заслужил право быть в старте «Зенита»: да, 100%.
Нападающий «Зенита» Александр Соболев, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что на 100% заслужил право играть в стартовом составе петербургского клуба.
Сегодня команда под руководством Сергея Семака обыграла «Спартак» со счетом 2:0 в 21-м туре Мир РПЛ. Соболев реализовал пенальти и отпраздновал гол в маске для снорклинга.
– Соболев сейчас игрок стартового состава? Вы заслужили?
– Да, 100%. Какие могут быть вопросы, если я забил три гола в четырех играх, – сказал Соболев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
после четырех безголевых матчей можно его в дубль спускать, потом в Оренбург (да простит меня Оренбург).
Сезончик отдохнуть от него 🤗
Как может команда претендуюший на золотые медали иметь такого игрока в своём составе!
Игрок просто НИКАКОЙ!!!