  Соболев считает, что заслужил место в старте «Зенита»: «100%. Какие могут быть вопросы, если я забил три гола в четырех играх»
Соболев считает, что заслужил место в старте «Зенита»: «100%. Какие могут быть вопросы, если я забил три гола в четырех играх»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что на 100% заслужил право играть в стартовом составе петербургского клуба. 

Сегодня команда под руководством Сергея Семака обыграла «Спартак» со счетом 2:0 в 21-м туре Мир РПЛ. Соболев реализовал пенальти и отпраздновал гол в маске для снорклинга

– Соболев сейчас игрок стартового состава? Вы заслужили?

– Да, 100%. Какие могут быть вопросы, если я забил три гола в четырех играх, – сказал Соболев. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
59 комментариев
Как был нулевым так и остался
Нулевой из нулевых
Комментарий скрыт
Вообще-то следующий матч ты точно должен был бы пропускать, да и сегодня не доиграл бы. Карась зажал заслуженную вторую жёлтую. Скажи ему за это спасибо. Отскочил на шару. А то почувствовал себя героем.
он тупой, зенит притягивет тупизну.
после четырех безголевых матчей можно его в дубль спускать, потом в Оренбург (да простит меня Оренбург).
А можно в Сочи , ну пожалуйста?
Сезончик отдохнуть от него 🤗
Да, в любой фарм-клуб
Забил с пенки и грудь колесом сразу. В игре абсолютно бесполезен, даже мяч принять ногами не может, отскакивает, как от стенки 🤣
Я совершенно с вами согласен!
Как может команда претендуюший на золотые медали иметь такого игрока в своём составе!
Игрок просто НИКАКОЙ!!!
Единственное, что объединяет болельщиков всей страны, включая даже Зенит - это то, что Соболев нулевой, да еще и с проблемами с головой.
Думал что хуже Дзюбы болтуна не может быть. Но тут всплыл Соболев...
Какой-нибудь Холанд сказал бы, что это тренеру решать, достоин он старта или нет. Но кто такой Холанд и кто есть Соболев...
Холанд Спартаку не забивал
И не забьёт! Уверен... 😄
просто для понимания инсайд из окружения кривозуба: летит бизнесклассом с женой и ребенком в отпуск, родители с ними на том же самолете в экономе за свой счет.
А где моменты с его участием кроме пенальти? "Зенит" вообще ничего не создал в первом тайме, но Солари помог, а Соболев просто хорошо пробил, уж этому можно научиться зарабатывая миллионы евро?!
