Соболев считает, что заслужил место в старте «Зенита»: «100%. Какие могут быть вопросы, если я забил три гола в четырех играх»

Соболев считает, что заслужил право быть в старте «Зенита»: да, 100%.

Нападающий «Зенита » Александр Соболев , отвечая на вопрос журналиста, заявил, что на 100% заслужил право играть в стартовом составе петербургского клуба.

Сегодня команда под руководством Сергея Семака обыграла «Спартак » со счетом 2:0 в 21-м туре Мир РПЛ . Соболев реализовал пенальти и отпраздновал гол в маске для снорклинга .

– Соболев сейчас игрок стартового состава? Вы заслужили?

– Да, 100%. Какие могут быть вопросы, если я забил три гола в четырех играх, – сказал Соболев.