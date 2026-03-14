Бобровский после ВАР удалил Мелехина за удар шипами в голень Артуру из «Динамо». Судья сначала показал защитнику «Ростова» желтую карточку
Виктор Мелехин получил красную карточку в игре с «Динамо».
«Ростов» остался в меньшинстве в матче против «Динамо» в 21-м туре Мир РПЛ (0:0, первый тайм).
На 18-й минуте встречи защитник желто-синих Виктор Мелехин ударил шипами в голень Артуру Гомесу, пытаясь выбить мяч в подкате. Главный арбитр Ян Бобровский сначала показал Мелехину желтую карточку, но, ознакомившись с повтором, решил удалить игрока с поля.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
В прошлом туре в матче Балтика - Ростов, игрок Балтики играет в мяч и после этого попадает в игрока Ростова(на фото). Момент даже более жестокий, чем фол Мелехина
По мнению судьи нет даже фола, что является абсолютно верным решением, спустя неделю у судей меняются трактовки и игрока Ростова удаляют за абсолютно аналогичный момент
Вот как это возможно? Ну они там совсем охренели уже? Одна неделя!!! между моментами
Мелехин вообще идеально сыграл... Как защитник и должен играть.