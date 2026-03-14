Бобровский после ВАР удалил Мелехина за удар шипами в голень Артуру из «Динамо». Судья сначала показал защитнику «Ростова» желтую карточку

Виктор Мелехин получил красную карточку в игре с «Динамо».

«Ростов » остался в меньшинстве в матче против «Динамо » в 21-м туре Мир РПЛ (0:0, первый тайм).

На 18-й минуте встречи защитник желто-синих Виктор Мелехин ударил шипами в голень Артуру Гомесу , пытаясь выбить мяч в подкате. Главный арбитр Ян Бобровский сначала показал Мелехину желтую карточку, но, ознакомившись с повтором, решил удалить игрока с поля.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»