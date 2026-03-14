  • Бобровский после ВАР удалил Мелехина за удар шипами в голень Артуру из «Динамо». Судья сначала показал защитнику «Ростова» желтую карточку
Бобровский после ВАР удалил Мелехина за удар шипами в голень Артуру из «Динамо». Судья сначала показал защитнику «Ростова» желтую карточку

Виктор Мелехин получил красную карточку в игре с «Динамо».

«Ростов» остался в меньшинстве в матче против «Динамо» в 21-м туре Мир РПЛ (0:0, первый тайм). 

На 18-й минуте встречи защитник желто-синих Виктор Мелехин ударил шипами в голень Артуру Гомесу, пытаясь выбить мяч в подкате. Главный арбитр Ян Бобровский сначала показал Мелехину желтую карточку, но, ознакомившись с повтором, решил удалить игрока с поля. 

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры. 

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
https://ibb.co/hFDcDXn4
В прошлом туре в матче Балтика - Ростов, игрок Балтики играет в мяч и после этого попадает в игрока Ростова(на фото). Момент даже более жестокий, чем фол Мелехина
По мнению судьи нет даже фола, что является абсолютно верным решением, спустя неделю у судей меняются трактовки и игрока Ростова удаляют за абсолютно аналогичный момент
Вот как это возможно? Ну они там совсем охренели уже? Одна неделя!!! между моментами
Что значит, пытаясь выбить? Он выбил мяч, а уже потом попадает в ногу. Тут и жёлтая с натяжкой, но никак не красная.
Аффтор, Мелёхин не "пытался выбить мяч", а выбил мяч.
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Аффтор, Мелёхин не "пытался выбить мяч", а выбил мяч.
Только еще шипами в ногу https://fastpic.org/view/127/2026/0314/d130102902b9ebd0d5f1149fc40f7da7.jpg
Ответ Вэлс
Только еще шипами в ногу https://fastpic.org/view/127/2026/0314/d130102902b9ebd0d5f1149fc40f7da7.jpg
По сути моих слов есть что возразить ?
РПЛ надо переименовать в РЛНА, Российская Лига Неадекватных Арбитров.
Мне кажется, что неудаление, если честно
Ответ Тралл из Питера
Мне кажется, что неудаление, если честно
Прыжок шипами сзади в голень не удаление?
Ответ Вэлс
Прыжок шипами сзади в голень не удаление?
чувак, ты слепой? Мелехин играл чисто в мяч, отбил его, а потом задел ногу. не позортесь и позорте динамиков.
У смысле пытаясь?) он сыграл в мяч , а чудак сунал свою ногу в стык. Тут даже не фол
Хорошо представим такой момент динамик шипами сверх в этом эпизоде попадает Мелехе? Чушь полнейшая. Игрок Динамо не успел, и хорошо что он не шипами сверху не попал по ноге Витька. Как может быть виноват игрок который опередил и сыграл в мяч. В штрафной пенальти такие не ставят смотрят кто в мяч играет, пусть даже шнурками. Сколько таких моментов было, но правда в основном в АПЛ
Для Динамо это плохо, сейчас начнут дурака валять.
Бобровский дал жёлтую, вопрос к чудаку,который на варе сидел, в сварочных очках,зачем он вообще звал второго крота? Из за этого удаления,товарисч вообще поплыл и удалил динамика тоже не за что по сути,потому что начал уравнивать составы. Цирк уехал,клоуны остались
Так если в мяч не успеваешь играть - нужно ноги то убирать... А не подставляться и плакать потом...
Мелехин вообще идеально сыграл... Как защитник и должен играть.
