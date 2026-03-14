Семак о праздновании Соболева в маске для снорклинга: «Пусть он будет забивать и мы будем выигрывать. Александр заслуживает места в старте, но 1-го номера нет. Кто лучше, тот и будет играть»

Сергей Семак высказался о праздновании Соболева.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак прокомментировал празднование Александром Соболевым гола в ворота «Спартака ».

Петербургская команда обыграла московскую со счетом 2:0 в 21-м туре Мир РПЛ . Соболев реализовал пенальти и отпраздновал гол в маске для снорклинга – ранее московский клуб использовал плавательную маску с изображением Александра на коробке в своем предматчевом ролике .

– Ваше отношение к такому празднованию?

– Пусть он будет забивать и мы будем выигрывать. Если это повлияет на его дисквалификацию, то разберемся. Это внутреннее дело команды.

– О замене не думали?

– В перерыве не думал. Он старался, много боролся, дал много движения. Замена не напрашивалась.

– Как теперь выбирать первого номера в нападении? Соболев – номер один?

– Нет первого номера. Будем отталкиваться от соперника, от состояния игроков.

– Соболев уверен, что он игрок старта.

– Это прекрасно. Кто лучше, тот и будет играть. Он заслуживает места в старте.

– Почувствовали, что он стал «плохим мальчиком»?

– На мне это точно не отразилось, – сказал Семак.