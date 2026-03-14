  Семак о праздновании Соболева в маске для снорклинга: «Пусть он будет забивать и мы будем выигрывать. Александр заслуживает места в старте, но 1-го номера нет. Кто лучше, тот и будет играть»
Семак о праздновании Соболева в маске для снорклинга: «Пусть он будет забивать и мы будем выигрывать. Александр заслуживает места в старте, но 1-го номера нет. Кто лучше, тот и будет играть»

Сергей Семак высказался о праздновании Соболева.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал празднование Александром Соболевым гола в ворота «Спартака». 

Петербургская команда обыграла московскую со счетом 2:0 в 21-м туре Мир РПЛ. Соболев реализовал пенальти и отпраздновал гол в маске для снорклинга – ранее московский клуб использовал плавательную маску с изображением Александра на коробке в своем предматчевом ролике.

– Ваше отношение к такому празднованию?

– Пусть он будет забивать и мы будем выигрывать. Если это повлияет на его дисквалификацию, то разберемся. Это внутреннее дело команды.

– О замене не думали?

– В перерыве не думал. Он старался, много боролся, дал много движения. Замена не напрашивалась.

– Как теперь выбирать первого номера в нападении? Соболев – номер один?

– Нет первого номера. Будем отталкиваться от соперника, от состояния игроков.

– Соболев уверен, что он игрок старта.

– Это прекрасно. Кто лучше, тот и будет играть. Он заслуживает места в старте.

– Почувствовали, что он стал «плохим мальчиком»?

– На мне это точно не отразилось, – сказал Семак. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Ву и Солари качественно усилили атаку Зенита
Ответ Kassster
Ву и Солари качественно усилили атаку Зенита
Спасибо за юмор от Петросяна!
Ты футбол то смотрел?
Соболев вполне мог оставить команду вдесятером в дальнейшем. Вместо осуждения дурацких действий игрока сейччас, Семак обещает разобраться, если что-то в итоге принесет коменде вред потом. Что-то мне это напоминает... А Семак не владеет ситуацией в команде.
Семак уйди по собственному, дай Зениту дышать футболом. Устрой болельщикам праздник!
Зырянов о Семаке: «Пусть он будет тренировать и мы будем выигрывать. Сергей заслуживает места на тренерском мостике, но 1-го номера нет. Кто лучше, тот и будет тренировать в следующем сезоне»
Соболев считает, что заслужил место в старте «Зенита»: «100%. Какие могут быть вопросы, если я забил три гола в четырех играх»
вчера, 15:50
Соболев о видео «Спартака» перед матчем с «Зенитом»: «Меня это не задело, только разозлило. Молодцы, пусть в следующий раз так же сделают, только еще пожестче»
вчера, 15:26
Семак о Соболеве в старте на «Спартак»: «Саша последние две игры забивает, заслужил»
вчера, 12:55
