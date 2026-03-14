«Cпартак» не побеждает «Зенит» на выезде в РПЛ 14 матчей – это худшая гостевая серия в истории красно-белых. Последняя победа была при Карпине в 2012-м

«Cпартак» 14 матчей подряд не побеждает «Зенит» в гостях в рамках чемпионата России.

Сегодня красно-белые под руководством Хуана Карлоса Карседо уступили петербуржцам со счетом 0:2 в 21-м туре Мир РПЛ .

Это худшая гостевая серия в истории красно-белых в чемпионате России. Последняя выездная победа над «Зенитом» была в 2012 году, когда «Спартак » тренировал Валерий Карпин . Нынешний главный тренер «Зенита » Сергей Семак в том матче забил за сине-бело-голубых с пенальти.