«Cпартак» не побеждает «Зенит» на выезде в РПЛ 14 матчей – это худшая гостевая серия в истории красно-белых. Последняя победа была при Карпине в 2012-м
Сегодня красно-белые под руководством Хуана Карлоса Карседо уступили петербуржцам со счетом 0:2 в 21-м туре Мир РПЛ.
Это худшая гостевая серия в истории красно-белых в чемпионате России. Последняя выездная победа над «Зенитом» была в 2012 году, когда «Спартак» тренировал Валерий Карпин. Нынешний главный тренер «Зенита» Сергей Семак в том матче забил за сине-бело-голубых с пенальти.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
