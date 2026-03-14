  • «Cпартак» не побеждает «Зенит» на выезде в РПЛ 14 матчей – это худшая гостевая серия в истории красно-белых. Последняя победа была при Карпине в 2012-м
«Cпартак» 14 матчей подряд не побеждает «Зенит» в гостях в рамках чемпионата России.

Сегодня красно-белые под руководством Хуана Карлоса Карседо уступили петербуржцам со счетом 0:2 в 21-м туре Мир РПЛ.

Это худшая гостевая серия в истории красно-белых в чемпионате России. Последняя выездная победа над «Зенитом» была в 2012 году, когда «Спартак» тренировал Валерий Карпин. Нынешний главный тренер «Зенита» Сергей Семак в том матче забил за сине-бело-голубых с пенальти.

Болею за ЦСКА, поэтому не люблю и Спартак и Зенит. Судейский вопрос чем то напомнил наше нытье про не удаление Маричаля в прошлой игре. По моему сетовать на такие вещи глупо. Спартак сам себе привез два чистых пенальти. Красные могли дать, могли не дать. Не скажу, что Карасев ошибся не дав. По духу игры это не красные. Больше удивляет левейший пенальти и игре Краснодара на 93 минуте, который напрямую повлиял на результат
Ответ adanilove91
Я понимаю, если по Соболеву можно как то из личных убеждений двигать трактовки. Но в Венделом? Все же предельно очевидно. Человек уже после борьбы , умышленно бьет в ничем не защищенное место шипами! За удар в голень, где щитки, в игровых эпизодах за случайное попадание дают КК. Какой дух и какой игры такое позволяет? Если только дух зарабатывания плюсов
Здесь чистая КК.
Ответ adanilove91
в смысле, по духу игры не красные? а какие они по духу игры? по духу игры и пеналь ву тогда не пеналь, подумаешь, случайно на ногу наступил. сразу видно, что ты конь безмозглый
Спартак понравился, особенно результат

бгг
Пора Валеру назначить и круг замкнётся
Ну, они работают над собой. По 3-5 уже не увозят. Когда-нибудь непременно выиграют. Когда-нибудь....Но не сегодня.
Когда Максименко руками отбивает столько же мячей, сколько Денисов головой, трудно рассчитывать на прерывание такой позорной серии
Зенит мёртвый, Спартак ещё мертвее 🤣
И это правильно.
14 лет без побед! Вау
В 2012, это когда Денисов бычил на Карпина, тот матч???
Ответ klimkamnev
не, он в Луже бычил
Ответ klimkamnev
Не, там в Лужниках же было и в 2010-м )
походу, надо Валеру вертать😂😂
