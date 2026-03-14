  • У «Спартака» во 2-й раз в сезоне РПЛ ни одного удара в створ – в матче против «Зенита»
Московская команда потерпела поражение от петербургской со счетом 0:2 в 21-м туре Мир РПЛ. Красно-белые нанесли 9 ударов по воротам соперника, но ни разу не попали в створ. 

Подобное случилось со «Спартаком» во второй раз за сезон РПЛ – ранее москвичи ни разу не пробили в створ ворот «Балтики» 26 июля (0:3).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Sports
Игра, к сожалению, вообще неинтересная. В первом тайме Спартак был лучше, но Солари решил, что надо по-идиотски сфолить. Макс вообще не попал в игру, вот ЛЭ хорошо вышел и в обороне отрабатывал. Но как вы понимаете , без ударов в створ не победить. Качество игры стало лучше во втором тайме, но тоже сомнительно. Зениту в этот раз повезло. И правильные замены были. Соболева могли удалить, тоже повезло
на удивление СБС не испортил заменами после перерыва, а улучшил.
Карасёв унёс ворота Зенита с поля. Заговор
Спрятал красные для дельфина и Вендела ?
Это они тоже стыдливо обзывают заговором. Иначе на чем они будут хихикать? не над своим же юбилярчиком
Нет ударов в створ ворот - нет голов
Это Газпром купил створ ворот и тот постоянно уворачивался от блестящих ударов игроков великого и непотопляемого.
Очевидно, что если бы не Карасев, то «Спартак» бы победил!
Судья запретил бить в створ и вот итог!
Неужели Газпром купил весь Спартак?
Вот удалили бы Соболева и Вендела, глядишь, к концу матча попали бы пару раз. Ну а так - заговор
Один был, когда после подачи по-моему Литвинов пробил головой, и Адамов в прыжке потащил, но там зафиксировали нарушение правил, поэтому в статистику этот удар не пошёл
Каждый тренер Спартака обязан вляпаться в какой-нибудь позорный рекорд или достижение. Лишь после этого взойдет солнце.
Ни когда такого не было и вот опять...
