У «Спартака» во 2-й раз в сезоне РПЛ ни одного удара в створ – в матче против «Зенита»

«Спартак» во второй раз в сезоне РПЛ ни разу не пробил в створ.

«Спартак» ни разу не пробил в створ ворот «Зенита ».

Московская команда потерпела поражение от петербургской со счетом 0:2 в 21-м туре Мир РПЛ. Красно-белые нанесли 9 ударов по воротам соперника, но ни разу не попали в створ.

Подобное случилось со «Спартаком » во второй раз за сезон РПЛ – ранее москвичи ни разу не пробили в створ ворот «Балтики» 26 июля (0:3).