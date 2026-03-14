  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» пропустил 12 голов в 4 играх при Карседо. «Зенит» сегодня забил дважды с пенальти
15

«Спартак» пропустил 12 голов в 4 играх при Карседо. «Зенит» сегодня забил дважды с пенальти

«Спартак» не провел на ноль ни один из четырех матчей при Карседо.

«Зенит» обыграл «Спартак» (2:0) в 21-м туре Мир РПЛ благодаря голам Александра Соболева и Джона Дурана с пенальти. 

После рестарта сезона красно-белые проиграли «Динамо» в FONBET Кубке России со счетом 2:5 и обыграли «Сочи» (3:2) и «Акрон» (4:3) в РПЛ.

Таким образом, в четырех матчах под руководством Хуана Карлоса Карседо «Спартак» пропустил уже 12 голов. Во всех матчах с первых минут играл голкипер Александр Максименко.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Максименко
logoХуан Карлос Карседо
logoЗенит
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Самое забавное, что Спартак четверть голов пропустил с пенальти, что были назначены за фолы, которые были совершены, когда воротам Спартака ничего не угрожало.
Солари своим фолом сломал игру, жаль...
Мне нравится как Карседо тренирует команду в атаке,идеи видны. Забей Жедсон свой момент и неизвестно как матч закончился.Не хватает класса в защите и габаритного нападающего.
Ответ Lubomusl
Трудно забить Жедсону, сидя на лавке. Вы не знаете по чьему решению он там бОльшую часть матча проводил?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» 11 раз бил пенальти в РПЛ – больше всех в сезоне. У «Краснодара» четыре 11-метровых
вчера, 15:19
Федотов о том, что Карасев не дал Соболеву 2-ю желтую: «Умяров врезался в подмышку, это даже не фол, не было удара локтем. Да, рука выставлена, но на мяч шли оба»
вчера, 15:14
«Краснодар» лидирует в РПЛ с 46 очками. «Зенит» отстает на одно очко, «Спартак» – на 11
вчера, 15:10
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Севилью», «Реал Сосьедад» Захаряна сыграет с «Осасуной»
16 минут назадLive
Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Рубина», «Акрон» сыграл 1:1 с «Ахматом», «Пари НН» против «Крыльев»
16 минут назад
«Мы все узнаем пропаганду, когда видим ее. Это заявление – один из примеров». Австралийский министр Макбейн о словах Ирана про возвращение футболисток сборной в страну
23 минуты назад
Дзюба забил 246-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола. 37-летний форвард «Акрона» отличился впервые с ноября
27 минут назад
Орлов о Соболеве против «Спартака»: «Лучший среди худших до перерыва, глаза горели! Многовато думает о себе – карточка за празднование, мог получить и 2-ю за удар локтем в лицо Умярова»
58 минут назад
Брайн Идову: «В России нет системного расизма, как в Америке. Там проблема из-за истории рабства и сегрегации. В России этого дела нет»
59 минут назад
сегодня, 12:00Вакансия
Чемпионат Англии. «МЮ» примет «Астон Виллу», «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом»
сегодня, 11:55
Владимир Быстров: «Спартак» обосрался во 2-м тайме матча с «Зенитом». Семак сделал правильные замены, справедливая победа»
сегодня, 11:48
5 из 7 иранок отказались от полученного убежища в Австралии. На родине им обещали спокойный прием: «Их пыл и любовь к стране обеспечили полный крах планов зарубежных монархистов»
сегодня, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Баварии» Ульрайх порвал приводящую мышцу бедра в матче с «Байером». 37-летний голкипер играл впервые за 1,5 года
9 минут назад
«Акрон» в большинстве спасся в игре с «Ахматом» – 1:1. Дзюба сравнял на 84-й, Мелкадзе тоже забил, Исмаэла удалили на 49-й
18 минут назад
Абаскаль надеется, что «Спартак» сможет побороться за медали РПЛ: «Нужно собраться и поверить, что все возможно»
18 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». Бруну, Кунья, Мбемо играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
23 минуты назад
Ари об одном титуле «Спартака» за 20 лет: «Нужно прививать игрокам, особенно легионерам, любовь к клубу. Они должны быть горды, что носят эмблему такого великого клуба»
44 минуты назад
«Пари НН» – «Крылья Советов». Бальбоа и Песьяков играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
46 минут назад
Черчесов о Дзюбе: «Поседел немного, но все такой же целеустремленный и спортсменистый. Мы больше переписываемся, нежели созваниваемся»
47 минут назад
Первая лига. «Урал» победил «Арсенал», «Челябинск» в гостях у «Волги»
сегодня, 12:00Live
Соболев о пенальти «Спартаку»: «Шел бить уверенным и спокойным – иначе нельзя»
сегодня, 11:58
Защитник «Махачкалы» Шумахов порвал «кресты» в игре с «Оренбургом» и выбыл на 6-8 месяцев
сегодня, 11:54
Рекомендуем