«Спартак» пропустил 12 голов в 4 играх при Карседо. «Зенит» сегодня забил дважды с пенальти

«Спартак» не провел на ноль ни один из четырех матчей при Карседо.

«Зенит » обыграл «Спартак» (2:0) в 21-м туре Мир РПЛ благодаря голам Александра Соболева и Джона Дурана с пенальти.

После рестарта сезона красно-белые проиграли «Динамо» в FONBET Кубке России со счетом 2:5 и обыграли «Сочи» (3:2) и «Акрон» (4:3) в РПЛ.

Таким образом, в четырех матчах под руководством Хуана Карлоса Карседо «Спартак » пропустил уже 12 голов. Во всех матчах с первых минут играл голкипер Александр Максименко .