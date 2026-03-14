«Спартак» пропустил 12 голов в 4 играх при Карседо. «Зенит» сегодня забил дважды с пенальти
«Спартак» не провел на ноль ни один из четырех матчей при Карседо.
«Зенит» обыграл «Спартак» (2:0) в 21-м туре Мир РПЛ благодаря голам Александра Соболева и Джона Дурана с пенальти.
После рестарта сезона красно-белые проиграли «Динамо» в FONBET Кубке России со счетом 2:5 и обыграли «Сочи» (3:2) и «Акрон» (4:3) в РПЛ.
Таким образом, в четырех матчах под руководством Хуана Карлоса Карседо «Спартак» пропустил уже 12 голов. Во всех матчах с первых минут играл голкипер Александр Максименко.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
15 комментариев
Самое забавное, что Спартак четверть голов пропустил с пенальти, что были назначены за фолы, которые были совершены, когда воротам Спартака ничего не угрожало.
Солари своим фолом сломал игру, жаль...
Мне нравится как Карседо тренирует команду в атаке,идеи видны. Забей Жедсон свой момент и неизвестно как матч закончился.Не хватает класса в защите и габаритного нападающего.
Трудно забить Жедсону, сидя на лавке. Вы не знаете по чьему решению он там бОльшую часть матча проводил?
