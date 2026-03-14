  • Соболев о видео «Спартака» перед матчем с «Зенитом»: «Меня это не задело, только разозлило. Молодцы, пусть в следующий раз так же сделают, только еще пожестче»
55

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался после матча со «Спартаком».

Сегодня 29-летний футболист реализовал пенальти в матче против красно-белых в 21-м туре Мир РПЛ (2:0). Он отпраздновал гол в маске для снорклинга – ранее московский клуб использовал плавательную маску с изображением Соболева на коробке в своем предматчевом ролике.

– Что это было за празднование?

– Сфоткался им [«Спартаку»], чтобы, когда второй фильм снимали, фотографию поставили на превью. Да, они посмеялись, сейчас я посмеюсь.

– Тебя задевало это?

– Вообще не задевало, только разозлило. Спасибо пресс‑службе или кто там это делает. Молодцы, пусть в следующий раз так же сделают, только еще пожестче.

Футбол – это не только спорт, но и элемент шоу. «Спартак» подогрел матч этим видео, и я решил дальше чуть разыграть эту историю. На «Спартак» в этом плане обиды не может быть, это шоу, – сказал Соболев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Разозлило на пенальти, три нырка и удар локтем в лицо. Разозленный плохой мальчик Александр, почти 30 годиков)))
Ответ фанат Ска хабаровска
Разозлило на пенальти, три нырка и удар локтем в лицо. Разозленный плохой мальчик Александр, почти 30 годиков)))
Черный дельфин
Ответ фанат Ска хабаровска
Разозлило на пенальти, три нырка и удар локтем в лицо. Разозленный плохой мальчик Александр, почти 30 годиков)))
Так он норм в подыгрыше смотрелся, когда Педро катил на Мантуана и на Энрике Соболев выиграл единоборства
Невероятно тупппая физиономия , даже за маской видно
Его не задело, но разозлило. Дельфин, если тебя разозлило, это и означает, что тебя задело. Как же туп этот индивид.
Даже на фоне Соболева Журавель умудряется выглядеть еще более отвратительно. Чот там в спину пукнул про нырки
Пенальтист ничего не показал д.б быть удален
Отвратительный тип. Да и футболист так себе.
Где голы с игры, очконавт?
Какой он тупой, что там разозлить могло? Довольно хорошее, доброе с юмором видео
Инвалид на голову похлеще Дзюбы, вообще не соображает что говорит
Материалы по теме
Семак о праздновании Соболева в маске для снорклинга: «Пусть он будет забивать и мы будем выигрывать. Александр заслуживает места в старте, но 1-го номера нет. Кто лучше, тот и будет играть»
вчера, 15:44
Соболев попал локтем в лицо Умярову в борьбе за мяч. Карасев не показал вторую желтую форварду «Зенита» – первая была за празднование гола
вчера, 14:42Фото
