Соболев о видео «Спартака» перед матчем с «Зенитом»: «Меня это не задело, только разозлило. Молодцы, пусть в следующий раз так же сделают, только еще пожестче»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался после матча со «Спартаком».
Сегодня 29-летний футболист реализовал пенальти в матче против красно-белых в 21-м туре Мир РПЛ (2:0). Он отпраздновал гол в маске для снорклинга – ранее московский клуб использовал плавательную маску с изображением Соболева на коробке в своем предматчевом ролике.
– Что это было за празднование?
– Сфоткался им [«Спартаку»], чтобы, когда второй фильм снимали, фотографию поставили на превью. Да, они посмеялись, сейчас я посмеюсь.
– Тебя задевало это?
– Вообще не задевало, только разозлило. Спасибо пресс‑службе или кто там это делает. Молодцы, пусть в следующий раз так же сделают, только еще пожестче.
Футбол – это не только спорт, но и элемент шоу. «Спартак» подогрел матч этим видео, и я решил дальше чуть разыграть эту историю. На «Спартак» в этом плане обиды не может быть, это шоу, – сказал Соболев.