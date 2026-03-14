Соболев о видео «Спартака» перед матчем с «Зенитом»: «Меня это не задело, только разозлило. Молодцы, пусть в следующий раз так же сделают, только еще пожестче»

Александр Соболев: видео «Спартака» меня только разозлило.

Нападающий «Зенита » Александр Соболев высказался после матча со «Спартаком».

Сегодня 29-летний футболист реализовал пенальти в матче против красно-белых в 21-м туре Мир РПЛ (2:0). Он отпраздновал гол в маске для снорклинга – ранее московский клуб использовал плавательную маску с изображением Соболева на коробке в своем предматчевом ролике .

– Что это было за празднование?

– Сфоткался им [«Спартаку »], чтобы, когда второй фильм снимали, фотографию поставили на превью. Да, они посмеялись, сейчас я посмеюсь.

– Тебя задевало это?

– Вообще не задевало, только разозлило. Спасибо пресс‑службе или кто там это делает. Молодцы, пусть в следующий раз так же сделают, только еще пожестче.

Футбол – это не только спорт, но и элемент шоу. «Спартак» подогрел матч этим видео, и я решил дальше чуть разыграть эту историю. На «Спартак» в этом плане обиды не может быть, это шоу, – сказал Соболев.