«Зенит» 11 раз бил пенальти в РПЛ – больше всех в сезоне. У «Краснодара» четыре 11-метровых

«Зенит» лидирует по числу пробитых пенальти в текущем сезоне Мир РПЛ .

Сегодня команда Сергея Семака победила «Спартак » в 21-м туре Мир РПЛ благодаря двум голам с одиннадцатиметровой отметки – 2:0.

Всего в текущем розыгрыше Премьер-лиги в пользу «Зенита» было назначено 11 пенальти – больше, чем в пользу любой другой команды. У лидера лиги, «Краснодара », четыре 11-метровых удара.

В сезоне-2024/25 «Зенит » бил пенальти лишь 4 раза.