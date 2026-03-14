«Зенит» 11 раз бил пенальти в РПЛ – больше всех в сезоне. У «Краснодара» четыре 11-метровых
Сегодня команда Сергея Семака победила «Спартак» в 21-м туре Мир РПЛ благодаря двум голам с одиннадцатиметровой отметки – 2:0.
Всего в текущем розыгрыше Премьер-лиги в пользу «Зенита» было назначено 11 пенальти – больше, чем в пользу любой другой команды. У лидера лиги, «Краснодара», четыре 11-метровых удара.
В сезоне-2024/25 «Зенит» бил пенальти лишь 4 раза.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Чтобы не было вопросов, вот пример неакцентированного наступа, ребята! Запоминайте и не путайте с акцентированным!
Сегодня впервые за много лет не смотрел игру с теми самыми, и правильно сделал. Позорнее клуба в истории нашего чемпионата не было
В обоих случаях с пенальти нарушение на игроке было тогда, когда он уже не было рулевой опасности, не влиял на результат, в первом случае игрок уже выбегал из штрафной, во втором уже сделал прострел
Раньше за такое не ставили пенальти и это было в понятно
Но если ставишь такие пенальти, где две красные? Такие же как эти пенадьмти, в духе нынешнего судейства?
Очередной матч Карасёва в одну сторону
П.с. даже такой матч смотреть не стал. Весь рос футбол сплошная помойка
Но все мы понимаем почему так вышло.
И ведь они реально верят, что в гонке участвовали 😂
их тащили, тащат и будут тащить судьи.
смотреть на эту несправедливость очень сложно. ещё и все СМИ пляшут под дудку газпром-медиа, даже sports.
В Европе именно поэтому питерских при семачелле постоянно унижали и декласировали с составами, в разы дешевле зенитовских. Жаль, что Миллер имеет столько власти над судейскими и медиа, этот клуб недостоин быть ведущим в нашем могучей стране. Просто позорище, а не игра.
Тяжело себе представить, что может испытывать профессионал его уровня при трезвом взгляде на РПЛ. Во время исполнения очередного пенальти он смотрит в землю и не волнуется. Он говорит про себя: "что я тут делаю? Серёжа, как мы тут все оказались"?
Тут даже поддержка монастырей не поможет и фотки с несчастным прохожим, упавшим на улице. Моральные качества у него на очень высоком уровне, я в этом даже не сомневаюсь. Просто хороший человек попал в ситуацию, когда он является "плохим парнем" и ему просто по человечески стыдно от происходящего.
Понятно, что Семак заключил сделку с совестью, согласившись тренировать Зенит. Именно в том городе (да-да), где жил Родион Раскольников. Именно там сходит с ума хороший и чистый душой луганский парниша, который хотел просто заработать денег.
Он ведь понимает, что комментаторы Матч-ТВ уверенно оправдывают уже два пенальти в матчах Зенита. Тут как у зависимых. Дальше будут оправдывать три: любое касание в штрафной или неприветливый взгляд будут приводить к 11 метрам. Ничего, мы всё понимаем. Живем в непростое время. Раскачивать лодку и критиковать не будем, как-нибудь потом.
Я бы пожелал Сергею Богдановичу крепкого психического и физического здоровья. Как-то пережить происходящее и смириться, что он перестал быть положительным персонажем в своей и общечеловеческой метавселенной. Мы понимаем, что он не "тварь дрожащая". Ну с собой-то как-то надо мир найти?
Сергей Богданович, если вы это читаете - напишите комментарий. Мы сможем помочь вашей душе. Знаем простые и проверенные способы.
Это ведь чертовски важно! ОИРу нечего было скрывать - он мог спокойно показать как его команда обыгрывала Арсенал и как он был близок к полуфиналу ЛЧ. Газзаев спокойно мог рассказать, как выигрывал КУЕФА в гостях у переполненного стадиона соперника. Юрпалыч тоже в зеркало смотрит без зазрения совести.
А тут что-то в душе ёкает.
- А вдруг спросят про то, как свистели в матче с ЦСКА в первом круге? А как мы сравняли героически с пенальти от Кругового? А я скажу, что кони были бодрее - тогда меня Зырянов поругает. А то и Миллер. Лучше ничего говорить не буду.
Я даже не про пенальти. Я скорее вообще про вектор судейства, при котором никто из гостевых команд не может рассчитывать хотя бы на равную игру. Я помню первый круг с конями. Я помню последний матч с Балтикой. Это без статистики пенальти.