Дуран забил первый гол за «Зенит» – с пенальти «Спартаку»

Форвард Джон Дуран забил первый гол за «Зенит».
На 81-й минуте колумбиец реализовал пенальти в ворота «Спартака» в Мир РПЛ. При этом Дуран появился на поле на 76-й минуте, заменив Александра Соболева.
Для Дурана этот матч стал четвертым за «Зенит».
Классно исполнил. Молодец.
Удар конечно мощнейший
С почином Джон! Продолжай в том же духе!
Дюран-Дюран крутой! Вообще без шансов для Минипенко.
