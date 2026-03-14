Карасев после ВАР назначил второй пенальти в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком» – за наступ Ву на ногу Педро. Дуран забил

«Зенит» получил два пенальти в матче со «Спартаком».

Арбитр Сергей Карасев назначил второй пенальти в пользу «Зенита» в матче Мир РПЛ со «Спартаком».

На 78-й минуте защитник «Спартака» Кристофер Ву наступил на бутсу вингеру «Зенита» Педро. ВАР позвал судью к монитору – Карасев изучил повтор и назначил пенальти. Джон Дуран реализовал 11-метровый удар.

Первый пенальти в первом тайме забил Александр Соболев.