Карасев после ВАР назначил второй пенальти в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком» – за наступ Ву на ногу Педро. Дуран забил
Арбитр Сергей Карасев назначил второй пенальти в пользу «Зенита» в матче Мир РПЛ со «Спартаком».
На 78-й минуте защитник «Спартака» Кристофер Ву наступил на бутсу вингеру «Зенита» Педро. ВАР позвал судью к монитору – Карасев изучил повтор и назначил пенальти. Джон Дуран реализовал 11-метровый удар.
Первый пенальти в первом тайме забил Александр Соболев.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
144 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
В итоге Ву допрыгался до ситуации, когда на очередное его нарушение опять не обратить внимание стало уже невозможно.