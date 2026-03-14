У «Зенита» 5 побед в 6 матчах РПЛ. Дальше – «Динамо»

«Зенит» снова одержал победу в чемпионате России.

Команда Сергея Семака обыграла «Спартак» (2:0) в 21-м туре Мир РПЛ.

Это 5-я победа петербуржцев в последних шести матчах лиги. Ранее были обыграны «Балтика» (1:0), «Акрон» (2:0), «Рубин» (1:0) и «Пари НН» (2:0).

На отрезке было лишь одно поражение – от «Оренбурга» (1:2) в 20-м туре.

В 22-м туре «Зенит» 22 марта сыграет в гостях с «Динамо».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЗенит
logoСергей Семак
logoДинамо Москва
75 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да чо вы там выдумываете, комментаторы?
Я не фанат Зенита совершенно.
Вот прям совсем.
Но пенальти оба были. А первый ну просто идиотский со стороны солари
Ответ wkaaqm9bfn
Комментарий скрыт
Ответ BBshkin
Зениту и не за такое ставили
Хуже всего было слушать этих двух комментаторов , которые засунули языки так глубоко что на Неве полувстваоиви их через гланды
Ответ Злой Руся
Надеюсь им передадут это, действительно выглядит это очень противно. Потом удивляются про известную кричалку. Комментаторы в этом тоже виноваты…
Ответ Злой Руся
"полу..." что?!
У зенита два матча подряд дубли из пенальти . В следующем туре ждем ещё два
Ответ Алексей Федоров
Причем по сегодняшним пенкам вопросы отрицательные
Ответ Алексей Федоров
Зпрф чемпион по пенкам
В начале показалось что второго пенальти не было, позже на повторе увидел. Вот объясните мне, а как меняются трактовки у судей? Прошлый сезон, Спартак ЦСКА , Дивеев чиркает мяч и на бедро сажает Зобнина, тот же судья заявляет что игра в мяч. Сейчас Ву чиркает мяч, наступает на ногу Педро, тот же судья заявляет что это фол. Не сторонник верить в теории заговора, но когда игрок соперника не удаляется в первом тайме за очевидную отмашку шипами в живот, когда во втором тайме Соболев не получает просто железную вторую ЖК . При равной игре разница фолов 6:20 в пользу юбиляра, ну как это называется и как на это спокойно реагировать.
P.s. сам считаю что два пенальти было, но хотелось бы видеть определенную последовательность
Ответ Footballer22
Смотри минусы. Это фанатики бессильно минусующие твой вопрос об этом позорище, которое смотрела вся страна в центральном матче тура.

Вменяемый болельщик скажет очевидное. Что-то вроде того, что Зенит сейчас настолько плох, что может уступить даже кризисному Спартаку, а это после Оренбурга, где всегда были почти гарантированные победы, просто непозволительно. Подстраховались 12 игроком, он откровенно засунул глупые красные Зенита поглубже в карман, а глупые пенальти Спартака назначил.

Домашнее подсуживание, но и Зенит не только тупил с фолами, а искал шанс на ошибку соперника и воспользовался этим в итоге.
Ответ Спартаковец навсегда
Про "Оренбург"- это сильно. Вы же всегда говорили, что это наша " ручная" команда ...
Если не думать о вечных косяках судей(уже привычно),лучший(для меня) момент,когда Кондаков на 80+ минуте,ложными замахами,раза 3 выкрутил позвонки Ву)Вообще Зенит может сыграть много матчей ни о чем,но со Спартаком-всегда настраиваются.У нас плачевнее в дерби,мы часто просто отдаем мяч Спартаку...
Ответ Евгений Цыбулин
Ну вот протухнет новичок при таком-то тренере...
Воем московских удовлетворен. Зенит с победой!
2 чистых пенальти
2 чистых удаления
Надеюсь Динамо выйдет с Зенитом такими же заряженными как и со Спартаком
С разгоряченным Динамо сейчас бы встречаться не хотелось. Но что ж - играть надо. Не проиграют - уже хорошо.
Ответ Эдуардо Силва
"Разгорячённое" в смысле они там уже накатили где-то?)
С Динамо будет ну очень непростой матч, там ещё более на ходу команда сейчас.
