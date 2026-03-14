У «Зенита» 5 побед в 6 матчах РПЛ. Дальше – «Динамо»

У «Зенита» 5 побед в 6 матчах РПЛ.

Команда Сергея Семака обыграла «Спартак » (2:0) в 21-м туре Мир РПЛ .

Это 5-я победа петербуржцев в последних шести матчах лиги. Ранее были обыграны «Балтика» (1:0), «Акрон» (2:0), «Рубин» (1:0) и «Пари НН» (2:0).

На отрезке было лишь одно поражение – от «Оренбурга» (1:2) в 20-м туре.

В 22-м туре «Зенит » 22 марта сыграет в гостях с «Динамо ».