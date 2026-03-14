В ворота «Спартака» ставили пенальти во всех трех матчах после рестарта РПЛ. Такое случилось впервые за время сбора статистики
«Спартак» получил пенальти в свои ворота во всех трех матчах после рестарта Мир РПЛ.
Сегодня красно-белые получили пенальти в игре с «Зенитом».
Еще ни разу за время сбора статистики (с 2009 года) «Спартак» не получали пенальти в свои ворота в трех матчах подряд в РПЛ.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Opta
тут Соболев откровенно локтем в лицо попал Умярову и НИКТО НЕ ВИДЕЛЪ)))
В сезоне 1989/1990 в ворота "Барселоны" назначались пенальти 5 матчей подряд.
виноват Зенит в том, что как ВАР гомики не смотрели откровенный удар в грудь ногой от Вендела когда уже закончен момент был, как судья не увидел ЖК Соболеву за удар в лицо локтем?
обе пены 100%, но и удаление Соболева тоже, по Венделу еще можно поспорить