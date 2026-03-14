  • В ворота «Спартака» ставили пенальти во всех трех матчах после рестарта РПЛ. Такое случилось впервые за время сбора статистики
В ворота «Спартака» ставили пенальти во всех трех матчах после рестарта РПЛ. Такое случилось впервые за время сбора статистики

«Спартак» получил пенальти в свои ворота во всех трех матчах после рестарта Мир РПЛ.

Сегодня красно-белые получили пенальти в игре с «Зенитом».

Еще ни разу за время сбора статистики (с 2009 года) «Спартак» не получали пенальти в свои ворота в трех матчах подряд в РПЛ.

Источник: телеграм-канал Opta
Пенальти ладно, но у Зенита сейчас Вендела и Соболева быть не должно.
А у Спартака Денисова и Ву
Пенальти окей, 3 из 4 точно по делу. Вопрос тут в другом, пока в штрафной Спартака судьи абсолютно все видят идеально, почему они резко теряют зрение в эпизодах в другую сторону?
за другую сторону не заплачено)))
тут Соболев откровенно локтем в лицо попал Умярову и НИКТО НЕ ВИДЕЛЪ)))
Тут надо сказать спасибо что Умярову желтую не дали за агрессивный ударом лицом в локоть Соболеву
это позорище, питерцам должно быть стыдно за такие пенальти...просто смех, Карась просто ждет когда кто - то положит руку или наступит на подсунутую ногу, а удар в лицо на красную Соболеву не видит, удар в спину Дмитриеву с травмой не видит....ЗПРФ...
Два пенальти за один матч с "Зенитом". Это, конечно, случайность. Как и неудаление Вендела и Соболева. Ждём очередной ОтМажич.
Типичный бмж снова судья вытащил
В сезоне 2023/2024 в ворота "Зенита" назначались пенальти 4 матча подряд.
В сезоне 1989/1990 в ворота "Барселоны" назначались пенальти 5 матчей подряд.
© ИИ
Без ворот играть нельзя, неудивительно
Они и на это жалуются!
Поздравляю всех со вторым столетием Зенита подряд!
Но виноват Зенит
тип ты сам когда писал, как можно две пены в одном матче ставить одной команде, когда это было Спартак-Сочи)
виноват Зенит в том, что как ВАР гомики не смотрели откровенный удар в грудь ногой от Вендела когда уже закончен момент был, как судья не увидел ЖК Соболеву за удар в лицо локтем?
обе пены 100%, но и удаление Соболева тоже, по Венделу еще можно поспорить
Соболев шут гороховый
Материалы по теме
Соболев в маске для ныряния – затроллил «Спартак» в ответ. После победного гола
вчера, 20:15
«Рекламная пауза!» «Зенит» после гола Соболева процитировал предматчевый ролик «Спартака», показав гол и празднование игрока
вчера, 14:30Видео
Лапочкин о пенальти «Зенита» «Спартаку»: «Солари совершил фол, конечно же. Дуглас падает – усилие было приличное»
вчера, 14:17
Противостояние «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» + фрибет 7777 рублей = идеальный футбольный вечер! Делайте ставку на исход матча
8 минут назадПромо
Бубнов о конфликте Талалаева с ЦСКА: «Быдло-тренер орал матом по-итальянски на Челестини и спровоцировал массовую драку. Неадекват, его надо лечить и не подпускать к команде»
10 минут назад
200 фанатов «Бастии» прорвались в подтрибунные помещения после поражения команды в Лиге 2. Они оскорбляли игроков и кидали файеры в их машины
23 минуты назад
«Спартак» обратится в ЭСК по итогам матча с «Зенитом»
25 минут назад
Талалаева могут дисквалифицировать на три месяца за поведение в матче с ЦСКА
40 минут назад
Гендиректор «Балтики» о стычке Талалаева с Челестини в игре с ЦСКА: «Градус матча был запредельным, эмоции выхлестнулись»
44 минуты назад
«Спартак» выложил нарезку с падениями Соболева: «Плохому мальчику маска не помешала бы и в течение матча»
сегодня, 08:58
Александр Мостовой: «У Талалаева звездная болезнь. Связана с тем, что он ничего и никогда не добивался, а тут «Балтика» идет хорошо, вот звездулька и возникла»
сегодня, 08:48
Бабаев о поведении Талалаева: «Имеет смысл обратиться к психотерапевту. Нужно уметь не только достойно проигрывать, но и выигрывать»
сегодня, 08:18
Пеп о травме паха Холанда: «Надеюсь, его жена сегодня будет довольна»
сегодня, 08:39
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Чернышов: «Зачем «Спартаку» кого-то привозить, когда есть Черчесов? Спартаковец, строгий, выигрывал чемпионаты Польши и Венгрии»
10 минут назад
Гильермо Абаскаль: «Я знал, что Соболев прозвали «дельфином», но для меня он парень с характером»
50 минут назад
Вахания извинился перед Нгамале за нанесенную травму в матче «Ростова» с «Динамо». Камерунец неудачно приземлился после верховой борьбы
56 минут назад
«Барселона» – «Севилья». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
сегодня, 08:40
«Лацио» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 08:35
Первая лига. «Урал» принимает «Арсенал», «Челябинск» в гостях у «Волги»
сегодня, 08:30Live
Чемпионат Германии. «Лейпциг» в гостях у «Штутгарта», «Вердер» против «Майнца»
сегодня, 08:20
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет с «Гавром», «Ренн» примет «Лилль»
сегодня, 08:10
Литвинов о том, что «Cпартак» не побеждает «Зенит» в гостях в РПЛ 14 матчей: «Это дополнительная мотивация»
сегодня, 07:55
«Комо» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 07:38
