«Рекламная пауза!» «Зенит» после гола Соболева процитировал предматчевый ролик «Спартака», показав гол и празднование игрока

«Зенит» сослался на предматчевый ролик «Спартака» после гола Александра Соболева .

Форвард «Зенита » открыл счет в матче 21-го тура Мир РПЛ (1:0, второй тайм), забив своей бывшей команде с пенальти на 45-й минуте.

После этого он отпраздновал, надев маску для снорклинга. Красно-белые использовали плавательную маску с изображением Соболева на коробке в своем предматчевом ролике.

«Зенит» в перерыве сделал публикацию со словами «Рекламная пауза!» и выложил видео. В нем показана шутка «Спартака » о Соболеве, а потом идут кадры его гола и празднования.