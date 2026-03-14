  • «Рекламная пауза!» «Зенит» после гола Соболева процитировал предматчевый ролик «Спартака», показав гол и празднование игрока
Видео
4

Форвард «Зенита» открыл счет в матче 21-го тура Мир РПЛ (1:0, второй тайм), забив своей бывшей команде с пенальти на 45-й минуте.

После этого он отпраздновал, надев маску для снорклинга. Красно-белые использовали плавательную маску с изображением Соболева на коробке в своем предматчевом ролике.

«Зенит» в перерыве сделал публикацию со словами «Рекламная пауза!» и выложил видео. В нем показана шутка «Спартака» о Соболеве, а потом идут кадры его гола и празднования.

Опубликовала: Полина Антохина
если бы соболя удалили за вторую желтую за удар локтем, я бы ржал)
над кк барко тоже?
да я хз что там с Барко, но я про тупую первую жк, типо доплавался)
Противостояние «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» + фрибет 7777 рублей = идеальный футбольный вечер! Делайте ставку на исход матча
11 минут назадПромо
