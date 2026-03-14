  • Лапочкин о пенальти «Зенита» «Спартаку»: «Солари совершил фол, конечно же. Дуглас падает – усилие было приличное»
Лапочкин согласился с пенальти «Зенита» против «Спартака».

Бывший судья Сергей Лапочкин оценил заработанный «Зенитом» пенальти в матче со «Спартаком» (1:0, второй тайм).

Момент произошел на 44-й минуте. После подачи с углового Пабло Солари прихватил за футболку Дугласа Сантоса. Главный арбит Сергей Карасев сразу же назначил пенальти в ворота красно-белых. Форвард «Зенита» Александр Соболев реализовал 11-метровый.

«Солари совершает длительную задержку, туда летит мяч. Это, конечно же, фол. Сантос еще и падает – значит, усилие было приличное.

Карасев назначает пенальти, правильно показывает карточку за неспортивное поведение», – сказал Лапочкин в эфире «Матч ТВ».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да, успокойтесь уже. Это косяк Солари. Затупил человек. На уходящем мяче, явно обладая большей скоростью, чем Дуглас, мог его спокойно и без этого догнать и накрыть. Бывает
Ответ Nogoi89
Пенальти очевидный для любого футбольного человека. Я уверен те кто пишет что это не пенальти, они просто не видели сам эпизод, просто комменты кидают по старой схеме
Ответ Nogoi89
Этот человек идиот. Он до конца не понимает, что поставят пенальти Спартаку лишь бы был повод.
Удар в живот не красная.!
Удар Соболева логтем не желтая!
Нельзя же так позорно судить???
Карась!
Где красная Венделу?
Почему не удалён за вторую жёлтую--Соболев?
Ответ Protrek55
Тас же где и красная Ву
Безотносительно Солари, Спартачок посадили на свисток
Ответ giovanni@footman
И так происходит все последние 25 лет в РПЛ с нашим, кб спартачком.
Пожалуйста, удар локтем Соболева в лицо Умярова. Это жёлтая карточка и удаление, но нет Карасев молчит.
Ответ Alexandr Smolkin_1116342554
Ву ещё в первом тайме Карасев должен был удалить, но нет.
Ответ Alexandr Smolkin_1116342554
при этом всё прекрасно видел, но понимал, что это вторая для Соболева
Какое черданцев дно. На 77 минуте говорит о эпизоде с локтем Соболева. Мне говорит сообщил судья
Если игрок не видит и играет локтем в лицо то это не желтая…. Что за бред ? Как комментатор с таким опытом может такое нести ? Тот же Гонду тоже не видел игрока когда ногой в корпус заехал но там красная…
Хахахха карасик классика)) дельфину не дает ЯВНУЮ красную
Какая же мерзкая чердачная вонь! Атака Зенита-ор, вопль, истерика! Атака Спартака-ну команда пытается с фланга ну да.
Конечно, пенальти беспорный! Из слов Лапочкина звучит, что усилие было приличным. Какое там усилие? Согласен, Солари нарушил, но не до такой степени, чтобы так картинно падать. Вообще газпромовцы падают, чуть в их сторону дунешь.
Ручной карасик свистит в одну сторону:)
