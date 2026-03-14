Лапочкин о пенальти «Зенита» «Спартаку»: «Солари совершил фол, конечно же. Дуглас падает – усилие было приличное»
Лапочкин согласился с пенальти «Зенита» против «Спартака».
Бывший судья Сергей Лапочкин оценил заработанный «Зенитом» пенальти в матче со «Спартаком» (1:0, второй тайм).
Момент произошел на 44-й минуте. После подачи с углового Пабло Солари прихватил за футболку Дугласа Сантоса. Главный арбит Сергей Карасев сразу же назначил пенальти в ворота красно-белых. Форвард «Зенита» Александр Соболев реализовал 11-метровый.
«Солари совершает длительную задержку, туда летит мяч. Это, конечно же, фол. Сантос еще и падает – значит, усилие было приличное.
Карасев назначает пенальти, правильно показывает карточку за неспортивное поведение», – сказал Лапочкин в эфире «Матч ТВ».
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Удар Соболева логтем не желтая!
Нельзя же так позорно судить???
Где красная Венделу?
Почему не удалён за вторую жёлтую--Соболев?
Если игрок не видит и играет локтем в лицо то это не желтая…. Что за бред ? Как комментатор с таким опытом может такое нести ? Тот же Гонду тоже не видел игрока когда ногой в корпус заехал но там красная…