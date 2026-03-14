Лапочкин о пенальти «Зенита» «Спартаку»: «Солари совершил фол, конечно же. Дуглас падает – усилие было приличное»

Лапочкин согласился с пенальти «Зенита» против «Спартака».

Бывший судья Сергей Лапочкин оценил заработанный «Зенитом » пенальти в матче со «Спартаком » (1:0, второй тайм).

Момент произошел на 44-й минуте. После подачи с углового Пабло Солари прихватил за футболку Дугласа Сантоса . Главный арбит Сергей Карасев сразу же назначил пенальти в ворота красно-белых. Форвард «Зенита» Александр Соболев реализовал 11-метровый.

«Солари совершает длительную задержку, туда летит мяч. Это, конечно же, фол. Сантос еще и падает – значит, усилие было приличное.

Карасев назначает пенальти, правильно показывает карточку за неспортивное поведение», – сказал Лапочкин в эфире «Матч ТВ».