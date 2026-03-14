Соболев забил в 3-м матче подряд, сегодня – «Спартаку» с пенальти. У форварда впервые после перехода в «Зенит» голы в двух матчах РПЛ подряд

Форвард «Зенита» Александр Соболев забил в трех матчах подряд.

Сегодня нападающий поразил ворота «Спартака » с пенальти. До этого были голы «Оренбургу» (1:2) в Мир РПЛ и «Балтике» в Фонбет Кубке России.

Кроме того, впервые после перехода в «Зенит » Соболев забил в двух матчах подряд в РПЛ . В последний раз он это делал в «Спартаке» в августе 2023-го – второй гол тогда он забил против «Зенита».