  • Соболев забил в 3-м матче подряд, сегодня – «Спартаку» с пенальти. У форварда впервые после перехода в «Зенит» голы в двух матчах РПЛ подряд
Форвард «Зенита» Александр Соболев забил в трех матчах подряд.

Сегодня нападающий поразил ворота «Спартака» с пенальти. До этого были голы «Оренбургу» (1:2) в Мир РПЛ и «Балтике» в Фонбет Кубке России.

Кроме того, впервые после перехода в «Зенит» Соболев забил в двух матчах подряд в РПЛ. В последний раз он это делал в «Спартаке» в августе 2023-го – второй гол тогда он забил против «Зенита».

Такой нелепый персонаж. Пытается в иронию, но выглядит это так натужно и стыдно ))
отвратительное. судейство
Он сегодня показал свой уровень 🥽
Соболев такой костолом)))
Даже бегает как деревяшка)
Жаль ласты не показал . Иначе почему он не бежит и постоянно падает.
Вторую ЖК за удар по лицу Умярова конечно же не получил.
Ответ Клирик
Там скорее удар носом в подмышку был, красная Умярову , дисквалификация Спартака в пердив
я не сомневался что занесет сегодня.
Когда пятый за полный сезон забьет, сразу слухи пойдут о драке между басрой и Баварией, чье место займет эта голмашина - Левандовски или Кейна 😆лимит творит чудеса.
