Соболев отпраздновал гол «Спартаку» в маске для снорклинга. Красно-белые шутили о маске форварда «Зенита» в предматчевом ролике

Соболев отпраздновал гол «Спартаку» в маске для снорклинга.

Форвард «Зенита » Александр Соболев отпраздновал гол в ворота «Спартака » в маске для снорклинга.

Футболист открыл счет в матче 21-го тура Мир РПЛ (1:0, перерыв), забив своей бывшей команде с пенальти на 45-й минуте.

«Спартак» ранее использовал плавательную маску с изображением Соболева на коробке в своем предматчевом ролике .

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»