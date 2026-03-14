  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Соболев отпраздновал гол «Спартаку» в маске для снорклинга. Красно-белые шутили о маске форварда «Зенита» в предматчевом ролике
Фото
80

Форвард «Зенита» Александр Соболев отпраздновал гол в ворота «Спартака» в маске для снорклинга.

Футболист открыл счет в матче 21-го тура Мир РПЛ (1:0, перерыв), забив своей бывшей команде с пенальти на 45-й минуте.

«Спартак» ранее использовал плавательную маску с изображением Соболева на коробке в своем предматчевом ролике.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ» 

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoЗенит
logoАлександр Соболев
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
видео
80 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какой же болван (
Ответ Dr_horrible
Ты на выражение лица его посмотри)
Ответ Dr_horrible
Почему, наоборот хорошая самоирония
смешно, как теперь болельщики Спартака называют Соболева симулянтом и дельфином)) ведь когда он играл за Спартак, он для них не был симулянтом и дельфином, а по факту изменился только цвет футболки))
Ответ Анатолий Дмитриевич
Ну для меня был, мерзкий игрок
Ответ Анатолий Дмитриевич
Как болельщик Спартак юа могу подтвердить для меня Соболев был всегда Дельфином . Максименко пингвин например для меня щас .
Ну тут спартаковский ролик круто обыграл,, вопросов нет.
Ответ Ебздрогыч
и заодно решил судьбу кого-то из спартаковских пиарщиков, светлая им память)))
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
забил с пенальти, поражаешься порой как у взрослого человека может отсутствовать серое вещество
Ответ Alexandr Sokolov
Так ещё и бывшей команде. Болельщики которой тебя оправдывали после того, как ты учудил в дерби, указывая на зону бикини

Человек после футбола далеко пойдет во всяких шоу для фриков
Ответ Dr_horrible
В той же госдуме- вполне может пригодиться, судя по всему там большинство таких же умных..
А между тем он уже на 2 жк наиграл - за маску, и локтем в Умярова
Ответ Виталий Лёвкин_1117074683
дурной, че взять
Кто, Спартак ?
Соболев просто не только дельфин, но еще и водолаз)
Товарищ Карасев почему Соболев не удален ??? Не увидел??? Не п....ди
Ну за локоть он должен был быть удален.
Итого с Венделом -2
Карасёв прекрасно видел, как Соболев локтем ударил Умярова
В итоге: у Соболева нет второй жёлтой, Денисов чуть было не получил сотрясение мозга.
Карась--двенадцатый игрок Зенита.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рекомендуем