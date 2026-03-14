Соболев отпраздновал гол «Спартаку» в маске для снорклинга. Красно-белые шутили о маске форварда «Зенита» в предматчевом ролике
Форвард «Зенита» Александр Соболев отпраздновал гол в ворота «Спартака» в маске для снорклинга.
Футболист открыл счет в матче 21-го тура Мир РПЛ (1:0, перерыв), забив своей бывшей команде с пенальти на 45-й минуте.
«Спартак» ранее использовал плавательную маску с изображением Соболева на коробке в своем предматчевом ролике.
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
80 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Человек после футбола далеко пойдет во всяких шоу для фриков
Итого с Венделом -2
В итоге: у Соболева нет второй жёлтой, Денисов чуть было не получил сотрясение мозга.
Карась--двенадцатый игрок Зенита.