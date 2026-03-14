  Карасев назначил пенальти в ворота «Спартака» за фол Солари, тянувшего Дугласа за футболку. Соболев забил
Карасев назначил пенальти в ворота «Спартака» за фол Солари, тянувшего Дугласа за футболку. Соболев забил

Карасев назначил пенальти в ворота «Спартака» за фол Солари на Дугласе.

Судья Сергей Карасев назначил пенальти в ворота «Спартака» в игре Мир РПЛ с «Зенитом».

Момент произошел на 44-й минуте. После подачи с углового Пабло Солари прихватил за футболку Дугласа Сантоса.

Форвард «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти и забил бывшему клубу.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Одна из самых идиотских пенок. Причём вопрос не к Карасю, а к Солари, который такую чушь сотворил )
Сразу вспомнил пенальти за фол Бастони на Виртце в ЛЧ. Неужели не приспособились к эпохе ВАР, когда любое касание под микроскопом смотрят.
Один вопрос к Солари: зачем!? Играли же классно! И такой подарок Зениту.
Не знаю, как закончится, но даже если и проиграют - такой Спартак радует.
Думаю, он сам внятно не сможет ответить на данный вопрос. Физическое переутомление на пару с психологической накачкой. Цена форсированного начала матча.
Солари глупейший привоз допустил. Мяч уходит в сторону аута, игрок Зенита в лучшем случае догонит его возле линии, какой смысл было держать его за майку? Спартак был лучше весь тайм и такой идиотский поступок перечеркивает всю работу команды.
Дуглас мог сыграть этот мяч. И головой или обработать. Но опасности не было.
у меня один вопрос на...я ты его держал, он убегал к угловому флагу. Это же не выход один на один. Нах..я.
Инстинкт. Не основной.
То Литвинов, то Солари... много в Спартаке идиотов... Коменде нужно его тряхнуть...
Ох, сперва буква "а" причудилась вместо "я"...
Может игроки обычные, а их просто ставят в идиотские рамки? Что по тренеру и его экспериментам. Игры без нападающих и с лучшим полузащитником на лавке давно стали нормой?
Солари "молодец", зачем хватать в штрафной, ясно, что парень в голубом дорисовал, но там и без падения можно свистеть было..
Кто бы в этой ситуации не падал бы? Игрок Спартака стоял бы? Не смешите.
Без падения не свистят.
Пенальти тут без вариантов. Глупый, но он есть.
А где же Соболю за маску?
Где КК Венделу за удар в грудь?
Там же где офсайд, после которого Сантос получил удаление в первом круге
кк барко задоджил? найс.
Ну, тут только сами себя могут винить. Объективно Спартак существенно лучше играл. Какое-то помутнение у игрока и 1:0. Со стороны судейства тут нельзя не поставить пенальти, настолько очевидно тянет футболку.
Пенка была, у Солари мозг отключился в моменте. А играли-то намного лучше газовых...
Солари просто идиот. Он постоянно раздражает своим поведением, что в голове вообще непонятно. По игре, Спартак вёл и я рад за команду и тренера, даже Гатальский один в створ отбил))). Теперь Семак будет сушить второй тайм на контратаках и скорее всего чуда не произойдет.
