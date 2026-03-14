Карасев назначил пенальти в ворота «Спартака» за фол Солари, тянувшего Дугласа за футболку. Соболев забил

Карасев назначил пенальти в ворота «Спартака» за фол Солари на Дугласе.

Судья Сергей Карасев назначил пенальти в ворота «Спартака » в игре Мир РПЛ с «Зенитом ».

Момент произошел на 44-й минуте. После подачи с углового Пабло Солари прихватил за футболку Дугласа Сантоса .

Форвард «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти и забил бывшему клубу.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

