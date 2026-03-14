Федотов о пенальти «Краснодара» на 94-й: «Верное решение. Задержка руками была очевидной – Прокопов не видел, поэтому ВАР вмешался»

Федотов о пенальти «Краснодара»: верное решение – очевидная задержка руками.

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил пенальти «Краснодара» в ворота «Сочи» (2:1).

Главный арбитр матча Мир РПЛ Андрей Прокопов после ВАР назначил пенальти на 94-й минуте. Дмитрий Васильев получил желтую карточку – он прихватывал Александра Черникова в штрафной в момент удара Джона Кордобы. 11-метровый удар реализовал полузащитник «быков» Эдуард Сперцян.

«Шла подача в штрафную площадь «Сочи», где [футболист] «Сочи » удерживал руками игрока «Краснодара » – тот упал. Так как задержка была очевидной – это пенальти.

ВАР вмешался, так как Прокопов момент, скорее всего, не видел. Зато увидел на повторе, что задержка была очевидной – и верно назначил пенальти. То, что мяч не полетел в зону, где был Черников и где его уронили, значения не имеет, так как задержка была очевидной.

Решение назначить пенальти верное», – сказал Федотов.