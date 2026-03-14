  • Федотов о пенальти «Краснодара» на 94-й: «Верное решение. Задержка руками была очевидной – Прокопов не видел, поэтому ВАР вмешался»
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил пенальти «Краснодара» в ворота «Сочи» (2:1).

Главный арбитр матча Мир РПЛ Андрей Прокопов после ВАР назначил пенальти на 94-й минуте. Дмитрий Васильев получил желтую карточку – он прихватывал Александра Черникова в штрафной в момент удара Джона Кордобы. 11-метровый удар реализовал полузащитник «быков» Эдуард Сперцян.

«Шла подача в штрафную площадь «Сочи», где [футболист] «Сочи» удерживал руками игрока «Краснодара» – тот упал. Так как задержка была очевидной – это пенальти.

ВАР вмешался, так как Прокопов момент, скорее всего, не видел. Зато увидел на повторе, что задержка была очевидной – и верно назначил пенальти. То, что мяч не полетел в зону, где был Черников и где его уронили, значения не имеет, так как задержка была очевидной.

Решение назначить пенальти верное», – сказал Федотов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Как же Газпром тащит Краснодар!
Еще и свой фарм клуба заставил отдать игру конкуренту
Ну если такое давать, то быки в каждом матче от 5 пенок в свои ворота имели бы) грязная банда эдиков и черниковых хуже на угловых себя ведёт
Так а что думаешь о пенке, что была в ворота Краснодара в матче с Ростовом?)
Хватить плакать
Честно говоря, согласен с пенкой, а что, судье надо игнорировать действия защитника в такой ситуации? и оставлять без наказания? В первую очередь это максимально тупые действия защитника. Если не свистеть по принципу , что мяч был далеко, так тогда выходит, что игрокам которые далеки от эпизода можно и в морду бить и ноги ломать, пока мяч на другой половине поля, чего уж там
Самое смешное, что тут же Питеру точно такой же дали :)) И питерцы чтото не спорят :))

А Краснодар две точки должен был в первом тайме бить...
Зенитовцы, так пеналь был или нет? Я чет запутался
Ну если такой эксперт сказал, что был, то точно правильно поставили.
Самое смешное, что и болельщики Краснодара считают пеналь левым. Но Зениту и более левые дают, так что пофиг.
Почему так? Местные болелы зенита и ЦСКА кричали, что всё куплено...
Комментарий удален пользователем
У Зенита?
Когда Угальде в похожей ситуации был с мячом и угрожал воротам, его также прихватили за руку.
Судья не дал пенальти
И все федотовы и мажичы его поддержали
