Осинькин про 1:2 с «Краснодаром»: «Судьи говорили, что будут отходить от легковесных пенальти. Видимо, начнут со следующего тура»
Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин критично высказался насчет пенальти в ворота его команды в матче 21‑го тура Мир РПЛ против «Краснодара».
Встреча в Сочи завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Решающий гол «Краснодар» забил в добавленное ко второму тайму время с пенальти, который был назначен после ВАР.
– Исходя из своих возможностей, сыграли неплохой матч. Были отрезки, когда соперник доминировал, но с нашей стороны нормальная, хорошая игра. Могли взять очки. Но для этого и придумали ВАР.
– Как этот момент виделся со скамейки?
– Такие моменты может только ВАР видеть. Ни судья, ни игроки, никто не видел. Судьи говорили, что будут отходить от легковесных пенальти. Видимо, со следующего тура начнут, – сказал Осинькин.
а пенальти был?!
был
Пророк)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем