  Осинькин про 1:2 с «Краснодаром»: «Судьи говорили, что будут отходить от легковесных пенальти. Видимо, начнут со следующего тура»
Осинькин про 1:2 с «Краснодаром»: «Судьи говорили, что будут отходить от легковесных пенальти. Видимо, начнут со следующего тура»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин критично высказался насчет пенальти в ворота его команды в матче 21‑го тура Мир РПЛ против «Краснодара».

Встреча в Сочи завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Решающий гол «Краснодар» забил в добавленное ко второму тайму время с пенальти, который был назначен после ВАР.

– Исходя из своих возможностей, сыграли неплохой матч. Были отрезки, когда соперник доминировал, но с нашей стороны нормальная, хорошая игра. Могли взять очки. Но для этого и придумали ВАР.

– Как этот момент виделся со скамейки?

– Такие моменты может только ВАР видеть. Ни судья, ни игроки, никто не видел. Судьи говорили, что будут отходить от легковесных пенальти. Видимо, со следующего тура начнут, – сказал Осинькин. 

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
