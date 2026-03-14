Вендел пнул Зобнина ногой в живот, когда оба упали после борьбы за мяч. Карасев показал желтую хавбеку «Зенита»

Вендел ударил Зобнина ногой в живот.

Полузащитник «Зенита» Вендел наказан желтой за инцидент с Романом Зобниным .

Петербуржцы принимают «Спартак» (0:0, первый тайм) в 21-м туре Мир РПЛ .

На 20-й минуте матча бразилец боролся с хавбеком «Спартака » за мяч у линии поля, оба упали. После этого Вендел ногой пихнул Зобнина в живот и попал сопернику шипами по ребрам.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Главный арбитр Сергей Карасев показал игроку «Зенита» желтую карточку.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.