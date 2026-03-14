  • Вендел пнул Зобнина ногой в живот, когда оба упали после борьбы за мяч. Карасев показал желтую хавбеку «Зенита»
Вендел ударил Зобнина ногой в живот.

Полузащитник «Зенита» Вендел наказан желтой за инцидент с Романом Зобниным.

Петербуржцы принимают «Спартак» (0:0, первый тайм) в 21-м туре Мир РПЛ.

На 20-й минуте матча бразилец боролся с хавбеком «Спартака» за мяч у линии поля, оба упали. После этого Вендел ногой пихнул Зобнина в живот и попал сопернику шипами по ребрам.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Главный арбитр Сергей Карасев показал игроку «Зенита» желтую карточку.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
147 комментариев
За такое должна быть прямая красная 🤦‍♂️
Ответ Великий Алонсо
Если бы наш игрок так сделал , его бы сразу удалили
Ответ Великий Алонсо
Так это Карась. У него в матчах всегда так, о чём лично я писал в комментах под новостью об его назначении. Он топ матчи стабильно чуть ли не до мясорубки доводит, изначально разрешая борьбу и немного больше ;) Если бы игрок Спартака так сделал, тоже была бы жёлтая ;)
Чистая КК, ничем не отличается от КК Гонду в прошлом туре.
Ответ Caniball
Очень сильно отличается. За агрессию в неигровом эпизоде всегда красная, даже если бы не задел соперника с таким замахом. Если попал - ещё и длительная дисква. Гонду же за мяч боролся и соперника не видел. Если у Гонду красная, то тут штук 15 красных надо давать
Ответ Caniball
Крови же нет ©
Кто помнит тот помнит
Я видел движение животом в сторону стопы Вендела. За такие фокусы Зобнину надо давать красную
Ответ actekki
Однозначно.
Ответ actekki
Движение живота это круто😂
Судья на ВАР получил навар
Неспортивное поведение, красная карточка.
Карасев кажется все свистит в пользу Зенита
Ответ f0rmoceft
А в пользу кого он должен свистеть с суровым и бровями ))
Ответ f0rmoceft
Я не понимаю, почему нельзя посадить пару человек, которые будут просматривать такие моменты в реальном режиме. Если судья пропустил, то можно ему просто подсказать и всё.
В юбилейный сезон можно
В прошлом туре Гонду не видя игрока, пытаясь сыграть в мяч, попадет шипами в тело игрока Динамо - ну это 100% красная, без вариантов, такие правила.
В этом туре Вендел специально бьёт шипами в живот игроку Спартак отчётливо его видя и делая это точно специально - максимум жёлтая, вар даже не вмешивался. Так же, минутами позже Соболев бьёт локтем в голову игрока Спартака, размахивая руками и удар получается акцентированный с риском нанесения травмы - нет даже жёлтой (была бы вторая). Он же не видел игрока...
Вот такие правила. Я хоть и болельщик ЦСКА, но в данных эпизодах Спартак явно засудили!
Ответ Selby
Про Вендела тактично умолчал, все понятно))
Да он по дружески...
Жёлтая перебор.
Ответ Busk
Извините.
Я ещё раз посмотрел.
Нарушений не было.Вполне рабочий процесс
Ответ Busk
Ещё раз как говорится более внимательно постарался вникнуть.Игроков Зенита рядом не было.
Зобнин нанес травму себе сам.
Если бы так пнул голубого игрок Спартака Вар смотрели ли бы железно, же-лез-но, не сомневаюсь!!!
Ответ Alex Summer
никто бы вар не смотрел. же-лез-но! сразу с поля в раздевалку.
А не красная ли это ??? Чистая,если бы не зенитушка конечно
