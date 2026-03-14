Мусаев про 2:1 с «Сочи»: «Краснодар» победил заслуженно. Важность этой победы трудно переоценить»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча Мир РПЛ против «Сочи» (2:1).
«Очень сложная игра. «Сочи» поменял схему, насытил центр. Тяжело давались моменты, но тем не менее считаю, что победили заслуженно, хорошо играли большую часть матча. Должны были забить второй мяч, чтобы успокоить игру и немного успокоить «Сочи».
Рад, что отреагировали на последние поражения, было хорошее единение внутри команды, ребята хорошо тренировались. Важность этой победы трудно переоценить, это очень важно для нас», – сказал Мусаев.
Примечательно, что те, кто утверждал о справедливости пенальти в ворота Краснодара в матче с Ростовом и те, кто сейчас орёт о нарисованном пенальти в этом матче - одни и те же люди. Ну вот как???
Характер такий
Тоже хотел на это указать. Пенальти один в один. Последовательное решение судей
Играли плохо, очень плохо с такой игрой далеко не уедешь-вот какая реальная оценка матча от человека из Краснодара
Это в смысле, что стоит тех денег, которые заплатили?
Отскочелло
Краснодар в своём амплуа, у них уже в крови, чтобы они не пропустили в конце второго тайма. Это называется потеря концентрации. У сильных команд наоборот, они во втором тайме в конце, наоборот дожимают.
Краснодар после перерыва играет слабо . Но и Зенит тоже . Нет команды с чемпионской игрой пока что.
