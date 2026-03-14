Мусаев про 2:1 с «Сочи»: «Краснодар» победил заслуженно. Важность этой победы трудно переоценить»

Мусаев про 2:1 с «Сочи»: «Краснодар» победил заслуженно.

Главный тренер «Краснодара » Мурад Мусаев подвел итоги матча Мир РПЛ против «Сочи » (2:1).

«Очень сложная игра. «Сочи» поменял схему, насытил центр. Тяжело давались моменты, но тем не менее считаю, что победили заслуженно, хорошо играли большую часть матча. Должны были забить второй мяч, чтобы успокоить игру и немного успокоить «Сочи».

Рад, что отреагировали на последние поражения, было хорошее единение внутри команды, ребята хорошо тренировались. Важность этой победы трудно переоценить, это очень важно для нас», – сказал Мусаев.