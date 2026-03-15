  «Реал» разгромил «Эльче» – 4:1. Вальверде забил в 3-й игре подряд, Гюлер положил со своей половины
«Реал» разгромил «Эльче» – 4:1. Вальверде забил в 3-й игре подряд, Гюлер положил со своей половины

«Реал» победил «Эльче» в 28-м туре Ла Лиги – 4:1.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Антонио Рюдигер открыл счет на 39-й минуте, Федерико Вальверде через пять минут увеличил разницу. Дин Хейсен забил 3-й мяч мадридцев на 66-й минуте.

Мануэль Анхель срезал мяч в свои ворота на 85-й, а Арда Гюлер забил со своей половины на 89-й.

Ла Лига Испания. 28 тур
14 марта 20:00, Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид
4 - 1
Эльче
  Гюлер
89’
88’
Рафа Мир
85’
  Мануэль Анхель
74’
Мартим Нету   Диангана
74’
Аффенгрубер   Бигас
  Хейсен
66’
66’
Аффенгрубер
64’
Петро   Хосан
64’
Редондо   Агуадо
64’
Сепеда   Рафа Мир
Питарч   Паласиос
64’
Браим Диас   Мануэль Анхель
63’
62’
Валера
Рюдигер   Агуадо
61’
Тчуамени   Яньес
58’
Вальверде   Гонсало Гарсия
58’
Винисиус Жуниор   Гюлер
58’
Камавинга
55’
2тайм
Перерыв
  Вальверде
44’
  Рюдигер
39’
23’
Сангаре   Педроса
Реал Мадрид
Куртуа, Фран Гарсия, Хейсен, Рюдигер, Карвахаль, Камавинга, Тчуамени, Питарч, Вальверде, Браим Диас, Винисиус Жуниор
Запасные: Лунин, Александер-Арнолд, Яньес, Агуадо, Гюлер, Паласиос, Гонсало Гарсия, Местре, Мануэль Анхель
1тайм
Эльче:
Дитуро, Валера, Сангаре, Петро, Виктор Чуст, Аффенгрубер, Фебас, Редондо, Сепеда, Андре Силва, Мартим Нету
Запасные: Хосан, Моренте, Диангана, А. Родригес, Пенья, Итурбе, Вильяр, Педроса, Агуадо, де Сантьяго, Рафа Мир, Бигас
Честно говоря, выражаю респект Арбелоа за то как выпускает молодых ребят с Кастильи
Ответ evg4755
Ответ G.H.O.S.T.
Это был его первый матч как тренера, не вижу проблем
Парни…… я в первые увидел онлайн гол с чужой половины поля 😀 это нечто.
Ответ Ivang King
хаха тоже словил себя на этой мысли
Я видел, как Хаби Алонсо такой положил. Обалдеть, понял, что 10 лет прошло. А как вчера было.
Для Феде не по-пацански забивать нормальные голы
Очередная банка
Чем Арбелоа подкупает, так это доверием к молодняку (возможно вынужденному, но тем не менее). Ни один тренер в Реале на моей памяти сразу стольким воспитанникам шансы не давал
Если шанса не давать никогда, то никто и не выстрелит никогда, а так вдруг сверкнёт молодой и будет вариант на позицию.
Я то за такой подход. Удивляюсь, что другие тренера в Реале так боялись это делать
Всех болельщиков Мадрида с заслуженной победой! Вальверде продолжает свою голевую серию, Арда забил один из лучших голов сезона, ну и порадовала Кастилья, заряженными вышли парни. Ждем ответную игру с Сити.
Я так понял, судя по стартовому составу Вальверде сегодня играет центрального нападающего )
Шутки-шутками - а на 53-55й минуте Феде оставался в нападении на позиции центрального нападающего ;)
Он и с Сити много раз в той зоне оказывался, заполняя ее.
Вообще, очень хороший тактический ход на самом деле.
1. За что MyScore так ненавидит Питарча. 5.5 оценка за игру с Сельтой, 5.3 за игру с Сити, сегодня 5.8. Это баллы, которые ставят людям с красными карточками! Тут-то за что, человек по сути почти мяч не теряет и уж тем более не привозит. Честно пашет, дает объем, бегает активно. по 11км за матч Почему настолько низкие оценки, уму непостижимо.
2. Арбелоа - первый на моей памяти тренер Реала, который настолько доверяет молодежи! После Анчеллоти с его заменами на 90-х минутах такой подход, как глоток свежего воздуха. Наконец-то активно задействуется молодежь (пару лет назад казалось, что ее у нас в принципе нет), причем уровень доверия Арбелоа этим ребятам просто запредельный, даже сегодня при 2:0 по сути выпустил сразу всех, не побоявшись возможных проблем.
3. Забавно, что по сути Кастилья катала Эльче не хуже основы. Очень понравились комбинации между игроками, стеночки. Да даже в пропущенном не они виноваты - Камавинга почему-то решил выкатить в центр штрафной игроку соперников.
4. Феде продолжает быть лучшим игроком мира на этой неделе.... В 3 матче подряд MVP
5. Гол Гюлера - а ваш Ямаль так может)? Не, ну как будто гол сезона, потрясающий удар, что-то фантастическое турок исполнил, конечно.
6. После выхода на замену Янеса стало интересно: а чем Мастантуоно за 60+ лямов лучше? У Яниса вот уже и голевая есть, а у арга в чемпионате 1 гол на шару, когда со всей силы долбанул и чудом в ворота вообще попал. Смысл платить такие деньги за псевдоталантов, когда у нас свои бесплатно есть.

Отличный матч и отличное управление игрой от Арбелоа, в гости к Сити команда поедет в прекрасном настроении и с отдохнувшими лидерами.
так доверяет потому что травмы)вот увидишь когда травмированные поправятся ,игроки из Кастильи в лучшем случае будут на пару минут выходить на поле
сравнил еще))Ямаль играет уже как звезда команды.а Гюлер наоборот сдал после прошлого сезона.ему стать в Реале основным для начала
Судья вообще не стесняется, камавинге снимают бутсу, на браиме в одном эпизоде дважды фолят, на вини фол, на Гарсии фол, ничего не видит, я подумал сначала может планку борьбы повысил, а тут стоит игроку в белой футболке той же монетой отплатить, свистит. Ну вот как это работает ?????? Неужели у судей нет конкуренции, если игрок плохо играет, он сидит на банке, почему судья так грубо ошибается, причем системно, он продолжает судить ?
Так это же Хилл Мансано чему удивляться
Да все равно как его там кличут, меня удивляет что такие продолжают работать
атаев пишет про фартовый Реал
при этом мчк в каждом матче отскакивает
быстро забыл про левую пенку с Ньюкаслом 🤣
Климова нельзя писать . Комментарии удаляют
Вальверде вообще переодевается в обычную одежду? Мне кажется он 24/7 в футболке реала совершает что-то героическое
