«Реал» разгромил «Эльче» – 4:1. Вальверде забил в 3-й игре подряд, Гюлер положил со своей половины
Антонио Рюдигер открыл счет на 39-й минуте, Федерико Вальверде через пять минут увеличил разницу. Дин Хейсен забил 3-й мяч мадридцев на 66-й минуте.
Мануэль Анхель срезал мяч в свои ворота на 85-й, а Арда Гюлер забил со своей половины на 89-й.
Вообще, очень хороший тактический ход на самом деле.
2. Арбелоа - первый на моей памяти тренер Реала, который настолько доверяет молодежи! После Анчеллоти с его заменами на 90-х минутах такой подход, как глоток свежего воздуха. Наконец-то активно задействуется молодежь (пару лет назад казалось, что ее у нас в принципе нет), причем уровень доверия Арбелоа этим ребятам просто запредельный, даже сегодня при 2:0 по сути выпустил сразу всех, не побоявшись возможных проблем.
3. Забавно, что по сути Кастилья катала Эльче не хуже основы. Очень понравились комбинации между игроками, стеночки. Да даже в пропущенном не они виноваты - Камавинга почему-то решил выкатить в центр штрафной игроку соперников.
4. Феде продолжает быть лучшим игроком мира на этой неделе.... В 3 матче подряд MVP
5. Гол Гюлера - а ваш Ямаль так может)? Не, ну как будто гол сезона, потрясающий удар, что-то фантастическое турок исполнил, конечно.
6. После выхода на замену Янеса стало интересно: а чем Мастантуоно за 60+ лямов лучше? У Яниса вот уже и голевая есть, а у арга в чемпионате 1 гол на шару, когда со всей силы долбанул и чудом в ворота вообще попал. Смысл платить такие деньги за псевдоталантов, когда у нас свои бесплатно есть.
Отличный матч и отличное управление игрой от Арбелоа, в гости к Сити команда поедет в прекрасном настроении и с отдохнувшими лидерами.
при этом мчк в каждом матче отскакивает
быстро забыл про левую пенку с Ньюкаслом 🤣