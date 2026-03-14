Сперцян о 2:1 с «Сочи»: «Краснодар» ожидал непростой матч. Настрой был правильный, а с реализацией ничего страшного, главное – создавать моменты»

Сперцян о 2:1 с «Сочи»: ожидали непростой матч, главное – 3 очка.

Капитан «Краснодара » Эдуард Сперцян заявил, что команда ожидала трудности в матче с «Сочи » (2:1) в 21‑м туре Мир РПЛ .

Сперцян сделал дубль, забив решающий гол с пенальти в добавленное ко второму тайму время. «Быки» нанесли 11 ударов в створ ворот.

– Ожидали, что будет непростой матч. Сейчас эмоций много. В первую очередь важно было победить. А по игре… Потом посмотрим. Главное, что взяли три очка.

– Почему такая слабая реализация?

– Хорошо, что есть моменты. Такое бывает в футболе. Настрой был правильный, а с реализацией ничего страшного. Главное, что создаем моменты.

– Волнение перед пенальти было?

– Волнение всегда присутствует. Сразу решил, как буду бить. И не стал менять решение, – сказал Сперцян.