Матч окончен
«Наполи» сделал камбэк в матче с «Лечче» (2:1) благодаря голам Хейлунда и Политано
«Наполи» обыграл «Лечче».
В субботу в рамках 29-го тура Серии А «Наполи» одержал победу над «Лечче» – 2:1.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Игра проходила в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны.
Гости открыли счет уже на 3-й минуте усилиями Джамиля Зиберта. Расмус Хейлунд сравнял на 46-й, Маттео Политано забил победный гол на 67-й.
Нормально. Хейлунд уже забил 10!
