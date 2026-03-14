«Наполи» сделал камбэк в матче с «Лечче» (2:1) благодаря голам Хейлунда и Политано

«Наполи» обыграл «Лечче».

В субботу в рамках 29-го тура Серии А «Наполи» одержал победу над «Лечче» – 2:1.

Игра проходила в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны.

Гости открыли счет уже на 3-й минуте усилиями Джамиля Зиберта. Расмус Хейлунд сравнял на 46-й, Маттео Политано забил победный гол на 67-й.

Серия А Италия. 29 тур
14 марта 17:00, Стадио Диего Армандо Марадона
Наполи
2 - 1
Лечче
85’
Нгом   Фофана
Сантос   Жиоване
85’
79’
Галло   Ндаба
79’
Пьеротти   Н′Дри
Спинаццола   Маццокки
72’
Политано   Мигель Гутьеррес
72’
  Политано
67’
59’
Штулич   Шеддира
  Хейлунд
46’
46’
Кулибали   Гандельман
Замбо-Ангисса   де Брюйне
46’
Элмаз   Мактоминей
46’
2тайм
Перерыв
19’
Зиберт
3’
  Зиберт
Наполи
Мерет, Оливера, Буонджорно, Бекема, Сантос, Элмаз, Спинаццола, Гилмор, Замбо-Ангисса, Политано, Хейлунд
Запасные: Милинкович-Савич, Мактоминей, Лукаку, Контини-Барановский, Маццокки, де Брюйне, Мигель Гутьеррес, Жезус, Жиоване
1тайм
Лечче:
Фальконе, Галло, Габриэл, Зиберт, Данилу Вейга, Нгом, Рамадани, Банда, Кулибали, Пьеротти, Штулич
Запасные: Сала, Фофана, Н′Дри, Ндаба, Перес Сепульведа, Жан, Гандельман, Соттиль, Фрюхтль, Самооя, Хельгасон, Мархвиньски, Шеддира
Нормально. Хейлунд уже забил 10!
