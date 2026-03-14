Райан Шерки: «Хочу стать лучшим игроком мира. Если получу «Золотой мяч», отец обещал перестать говорить только о футболе. У нас прекрасные отношения, но жизнь важнее игры»

Шерки о целях: стать лучшим игроком, выиграть «Золотой мяч».

Полузащитник «Манчестер Сити» Райан Шерки заявил, что хочет стать лучшим игроком мира и выиграть «Золотой мяч».

– Каким игроком вы хотите стать?

– Лучшим в мире, ни больше, ни меньше.

– Если бы вы могли выбрать один момент, который вы переживете в ближайшем будущем, что бы это было?

– Завоевание «Золотого мяча». Потому что у меня есть пари с отцом, который сказал мне: «В тот день, когда ты его выиграешь, я перестану говорить с тобой о футболе».

Самое лучшее, что может со мной случиться, это не выигрыш «Золотого мяча», а то, что мы перестанем говорить только о футболе.

У меня есть отец, что бывает не у всех, и у меня с ним прекрасные отношения. Но жизнь важнее футбола, – сказал Шерки.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
8 комментариев
надо в ответке сделать то же, что Феде в первой игре - это будет шаг на пути в 10000 ли
Шерки игрок который пасует вперёд что есть большой риск потерь контроля мяча, вот и Гвардиола постоянно ему указывает отдать мяч ближнему что убивает лучшие качество Шерки. Да Шерки может плох в пресинге и в других аспектах но он компенсирует это в атаке дай ему волю Гвардиола
В современном футболе если ты не прессингуешь - ты не играешь
